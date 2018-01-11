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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Як виглядає світанок з космосу: NASA показало дивовижний знімок

10:48, сьогодні 845 Читать новость на русском
Світанок з космосу
Світанок з космосу / aquatek-filips.livejournal.com

Астронавти з ілюмінатора Міжнародної космічної станції, розташованої на висоті понад 400 кілометрів над поверхнею Землі, спіймали момент світанку над планетою.

Фото, зроблене космонавтом "Роскосмосу" Антоном Шкалперовим, з'явилось на сайті NASA.

54 екіпаж на борту МКС, до складу якого входять астронавти NASA Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба і Скотт Тінгл, астронавт JAXA Норисіге Канаі та космонавти "Роскосмоса" Антон Шкаплеров та Олександр Місуркин, проводять унікальні дослідження в умовах перебування в космосі.

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Екіпаж МКС зараз вивчає вплив невагомості на біологічні процеси і пропонує дослідникам на Землі концепції космічних подорожей.

Світанок з борту МКС

Світанок з борту МКС

Теги: Космос LifeStyle МКС NASA
Джерело: 24 Канал
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