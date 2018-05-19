Як виглядає весільний торт принца Гаррі та Меган Маркл

Весільна церемонія одруження принца Гаррі та Меган Маркл вже відбулась. Молоде подружжя заручилось та покинуло Віндзорський замок у напрямку Фрогмор-хаусу – заміську резиденцію королівської сім'ї, щоб відсвяткувати подію в оточенні близьких та друзів.

Після весільної церемонії подружжя відправилось на святковий обід в зал Святого Георгія Віндзорського замку, організований королевою Єлизаветою II. Після цього о 19:00 принц Гаррі та Меган Маркл відправляться на святкування власного весілля у Фрогмор-хаус (Frogmore House) – заміську резиденцію королівської сім'ї, розташовану неподалік Віндзорського замку.

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На обідньому прийомі для гостей принц Гаррі та Меган Маркл із запрошеними скуштували весільний торт, автором якого стала власниця магазину Violet Cakes Клер Птак. На сторінці Кенсингтонського палацу вже з’явилося фото королівського лимонного смаколика.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

Як відомо, для його виготовлення пекарка витратила 200 цитрусових, 500 органічних яєць, 200 кг масла, 20 кг борошна, 20 кг цукру, а також 10 пляшок традиційного британського сиропу Sandringham Elderflower. Пишний весільний торт Птак покрила вершковим кремом і прикрасила живими півоніями із королівського саду.

Дивіться відео створення торту для королівського весілля:

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Варто додати, що вечірній прийом не буде транслюватись по телебаченню, оскільки це закрита заміська резиденція королівської сім'ї, де зберуться 200 найближчих друзів пари. На вечірці виступатимуть запрошені зірки, а саме подружжя герцогів Сассекських станцюють свій перший танець, – припускають, що це буде пісня Вітні Х'юстон "I Wanna Dance With Somebody".