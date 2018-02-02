Як виглядає засніжений Чорнобиль: дивовижні кадри
19:01, сьогодні 2681 Читать новость на русском
У мережі з’явилися вражаючі фотографії Чорнобильської зони. Знімки зробив фотограф Володимир Мігутін на камеру повного спектру з інфрачервоним фільтром.
Інфрачервоні фільтри відомі тим, що створюють дивовижний і дещо моторошний настрій на фото, незалежно що ви знімаєте.
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"Дуже важко описати загальну атмосферу, яку я відчував під час цієї поїздки", – цитує фотографа видання Bored Panda.
Вибір інфрачервоних фільтрів лише підкреслив пост-апокаліптичне відчуття від Чорнобиля.
Джерело: 24 Канал
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