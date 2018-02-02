Як виглядає засніжений Чорнобиль: дивовижні кадри

У мережі з’явилися вражаючі фотографії Чорнобильської зони. Знімки зробив фотограф Володимир Мігутін на камеру повного спектру з інфрачервоним фільтром.

Інфрачервоні фільтри відомі тим, що створюють дивовижний і дещо моторошний настрій на фото, незалежно що ви знімаєте.

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"Дуже важко описати загальну атмосферу, яку я відчував під час цієї поїздки", – цитує фотографа видання Bored Panda.

Вибір інфрачервоних фільтрів лише підкреслив пост-апокаліптичне відчуття від Чорнобиля.