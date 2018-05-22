Як виглядають дублери зірок "Месників": цікава добірка

Дублерів, які виконують карколомні трюки замість зірок, не завжди помічають глядачі чи ЗМІ.

Тому видання Bored Panda створило серію фотографій зірок фільму "Месники" та їх надійних супутників – дублерів та каскадерів.

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У напарників не лише однаковий грим, а й фізична схожість.

Кріс Хемсворт (Тор) і його дублер Боббі Холланд:

Марк Руффало (Халк) і його дублер Ентоні Молінарі:

Кріс Еванс (Капітан Америка) і його дублер Сем Харграв:

Ендрю Гарфілд (Людина-павук) і його дублер Вільям Спенсер:

Себастіян Стен (Білий Вовк) і його двійник Джеймс Янг:

Ентоні Маккі (Сокіл) і його дублер Аарон Тоні:

Скарлет Йоханссон (Чорна Вдова) і її дублерка Хайді Манімайкер:

Том Хідлстон (Локі) і його дублер Пол Лаковора:

Дейв Баутіста (Дракс) і його дублер Роб де Груот:

Кріс Пратт (Пітер Квілл/Зоряний Лицар) і його дублер Тоні МакФарр:

Зої Салдана (Гамора) та її дублерки:

Карен Гіллан (Небула) і її дублерка Келлі Річардсон:

Дублери героїв фільму Марвел "Вартові Галактики":