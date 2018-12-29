Як виглядають легені вейпера і звичайного курця: відео
Міністерство охорони здоров'я Великобританії розпочав кампанію, спрямовану на поліпшення репутації вейпінгу. Воно випустило коротке відео, в якому змоделювано, що відбувається з легенями курця в порівнянні з легенями вейпера.
Про це повідомляє The Guardian.
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"Ми хочемо переконати курців в тому, що електронні сигарети приносять набагато менше шкоди. Ця демонстрація підкреслює руйнівний ефект від кожної сигарети і допомагає людям зрозуміти, що ризики вейпінгу крихітні в порівнянні з курінням", – сказав професор Джон Ньютон.
За його словами, останнім часом в пресі з'являється все більше суперечливих досліджень про шкоду вейпінгу. Так, в одному з них йдеться про те, що діацетил, який міститься в рідині для вейпа, може викликати бронхіоліт (захворювання сполучної тканини легень). Проте, в звичайних сигаретах діацетила міститься в 100 разів більше. В цілому вейпінг на 95% безпечніше, ніж куріння.
За даними міністерства, 65-68% людей, які використовували електронні сигарети або нікотинові пластирі та жуйки, змогли кинути курити.
Як виглядають легені вейпера і звичайного курця: відео
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