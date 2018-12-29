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      Як виглядають легені вейпера і звичайного курця: відео

      1891 Читать новость на русском
      Шкода сигарет і вейпу
      Шкода сигарет і вейпу / infosalus.com

      Міністерство охорони здоров'я Великобританії розпочав кампанію, спрямовану на поліпшення репутації вейпінгу. Воно випустило коротке відео, в якому змоделювано, що відбувається з легенями курця в порівнянні з легенями вейпера.

      Про це повідомляє The Guardian.

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      "Ми хочемо переконати курців в тому, що електронні сигарети приносять набагато менше шкоди. Ця демонстрація підкреслює руйнівний ефект від кожної сигарети і допомагає людям зрозуміти, що ризики вейпінгу крихітні в порівнянні з курінням", – сказав професор Джон Ньютон.

      via GIPHY

      За його словами, останнім часом в пресі з'являється все більше суперечливих досліджень про шкоду вейпінгу. Так, в одному з них йдеться про те, що діацетил, який міститься в рідині для вейпа, може викликати бронхіоліт (захворювання сполучної тканини легень). Проте, в звичайних сигаретах діацетила міститься в 100 разів більше. В цілому вейпінг на 95% безпечніше, ніж куріння.

      За даними міністерства, 65-68% людей, які використовували електронні сигарети або нікотинові пластирі та жуйки, змогли кинути курити.

      Як виглядають легені вейпера і звичайного курця: відео

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Заборона куріння
      Джерело: 24 Канал
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