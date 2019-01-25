Як виглядають найстрашніші хвороби людства: відео

Гримери на прикладі дівчини показали, на що перетворюють людей оперізуючий лишай, дифтерія, гепатит B, віспа, туберкульоз і чума.

Ролик присвячений "історичним" хворобам і вакцинам від них (і ефекту від щеплення). Він може стати хорошим аргументом в суперечці з людьми, які відкидають значимість вакцинації.

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На початку відео показують наслідки гепатиту В, від якого щорічно гинуло 686 тисяч людей, до 1982 року, коли була створена вакцина. Далі автори ролику показали оперізуючий лишай, від якого можна вакцинуватися з 2006 року.

Третя хвороба – віспа, від якої щорічно помирало 400 тисяч людей в Європі. У 1796 році винайшли вакцину і людство змогло забути про неї.



Вакцинація допомогла людству забути про десятки страшних хвороб

Наступна хвороба на відео – туберкульоз. У ХІХ столітті від нього помирало приблизно 40% міського населення. У 1921 році людство отримало вакцину. І вже у 1992 році смертність зменшилася на 71%.

Від дифтерії у США помирало щорічно 206 тисяч людей. Перша вакцина виготовлена у 1913 році і про цю страшну хворобу людство майже змогло забути.

Наступна хвороба у ролику – чума. У ХІV столітті вона забрала життя 50 мільйонів людей. У ХІХ столітті винайшли вакцину і зараз цієї хвороби не існує.

Страшні хвороби, які побороло людство за допомогою вакцини: дивіться відео

Автор ролику: BuzzFeed

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