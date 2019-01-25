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      Як виглядають найстрашніші хвороби людства: відео

      452 Читать новость на русском
      Найстрашніші хвороби, які побороло людство
      Найстрашніші хвороби, які побороло людство / Скріншот з відео

      Гримери на прикладі дівчини показали, на що перетворюють людей оперізуючий лишай, дифтерія, гепатит B, віспа, туберкульоз і чума.

      Ролик присвячений "історичним" хворобам і вакцинам від них (і ефекту від щеплення). Він може стати хорошим аргументом в суперечці з людьми, які відкидають значимість вакцинації.

      Читайте також: Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом

      На початку відео показують наслідки гепатиту В, від якого щорічно гинуло 686 тисяч людей, до 1982 року, коли була створена вакцина. Далі автори ролику показали оперізуючий лишай, від якого можна вакцинуватися з 2006 року. 

      Третя хвороба – віспа, від якої щорічно помирало 400 тисяч людей в Європі. У 1796 році винайшли вакцину і людство змогло забути про неї. 

      Вакцинація
      Вакцинація допомогла людству забути про десятки страшних хвороб

      Наступна хвороба на відео – туберкульоз. У ХІХ столітті від нього помирало приблизно 40% міського населення. У 1921 році людство отримало вакцину. І вже у 1992 році смертність зменшилася на 71%.

      Від дифтерії у США помирало щорічно 206 тисяч людей. Перша вакцина виготовлена у 1913 році і про цю страшну хворобу людство майже змогло забути.

      Наступна хвороба у ролику – чума. У ХІV столітті вона забрала життя 50 мільйонів людей. У ХІХ столітті винайшли вакцину і зараз цієї хвороби не існує. 

      Страшні хвороби, які побороло людство за допомогою вакцини: дивіться відео

       

      Автор ролику: BuzzFeed

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Вакцина
      Джерело: Здоров'я 24
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