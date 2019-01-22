Як виглядають нічні перегони засніженою трасою на ралі: неймовірне відео за участі українця

У Латвії в п’ятницю, 18 січня, стартував чемпіонат з ралі – Rally Aluksne. Пілотам довелося долати спецділянки у вечірній час.

У перший день найкращий час показав український пілот Валерій Горбань. Варто зазначити, що під час їзди засніженою трасою, пульс в українського пілота досягав 160 ударів в хвилину.

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Відео нічного заїзду Валерія Горбаня під час ралі у Латвії

Варто зазначити, що екіпаж Eurolamp WRT став найкращим на обох спецділянках і закінчив день на першій позиції абсолютного заліку. Однак на наступний день пробите колесо на Mini JCW WRC Валерія Горбаня не дало змогу українцю претендувати н а перемогу у ралі. Він показав лише другий час.