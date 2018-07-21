Як виглядають ринг-гьорл бою Усик Гассієв: спокусливі фото
Професійний бокс супроводжують спокусливі дівчата. Вони поруч з боксерами під час урочистостей, а також на рингу, коли виносять цифри, які вказують раунди.
У бою Усик – Гассієв буде аж чотири ринг-гьорли Сара Беверлі, Люсі Кларк, Емма Мілтон та Габріелла Тейлор, пише isport.ua.
Читайте також: Усик – Гассієв: де дивитися боксерський поєдинок
Саме вони красуватиметься на початку, у перервах бою та одразу після нього.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Названо країну, яка стала лідером по закупках стрілецької зброї в України минулорічсьогодні, 20:55
-
Хто такий Мурат Гассієв – найскладніший суперник Усика у кар'єрі, який може вдарити після гонгусьогодні, 20:12
-
Лавров у телефонній розмові з Помпео закликав уряд США негайно звільнити Бутінусьогодні, 19:11
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Баскетболісти "Сан-Антоніо" переграли "Фінікс"14 жовтня 2013 , 14:06
NHL: "Нью-Йорк Рейнджерс" здобули виїзну перемогу над "Вашингтоном"17 жовтня 2013 , 09:50
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи9 вересня 2013 , 10:02