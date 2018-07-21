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Як виглядають ринг-гьорл бою Усик Гассієв: спокусливі фото

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Професійний бокс супроводжують спокусливі дівчата. Вони поруч з боксерами під час урочистостей, а також на рингу, коли виносять цифри, які вказують раунди.

У бою Усик – Гассієв буде аж чотири ринг-гьорли Сара Беверлі, Люсі Кларк, Емма Мілтон та Габріелла Тейлор, пише isport.ua.

Читайте також: Усик – Гассієв: де дивитися боксерський поєдинок

Саме вони красуватиметься на початку, у перервах бою та одразу після нього.

 

 

Теги: Усик – Гассієв Олександр Усик Новини спорту Бокс Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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