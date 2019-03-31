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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК
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      Як виглядають штаби кандидатів у президенти: фото та відео

      3990 Читать новость на русском
      Штаби кандидатів у президенти
      Штаби кандидатів у президенти / slovoidilo.ua

      У штабах кандидатів вже активно триває робота, зокрема відкрилися одними з перших Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

      Штаб Зеленського

      Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського знаходиться в Конгресно-виставковому центрі "Парковий", більш відомий, як вертолітний майданчик Януковича.

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      В штабі кандидата, окрім прес-центру, є їжа, грає музика, знаходиться бар та розваги, наприклад, настільний футбол та хокей.штаб Зеленського
      Штаб Володимира Зеленського

      Виборчий штаб Зеленського: дивіться фото

       

      Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Зеленського:

      Штаб Тимошенко

      У передвиборчий штабі кандидата Юлії Тимошенко є безкоштовні магніти та значки з символікою кандидата, банера, прес-центр, зона для харчування та фотографування – стандартний штаб кандидата у президенти.

      Штаб Тимошенко
      Штаб Юлії Тимошенко

      Виборчий штаб Тимошенко: дивіться фото

       

      Перед тим як потрапити до приміщення, потрібно пройти детальний обшук від охоронців. Також є для безпеки присутні металошукачі. Такі методи безпеки присутні у всіх штабах.

      Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Тимошенко:

      Штаб Порошенко

      Штаб чинного президента Петра Порошенка, як і на минулих виборах, знаходиться в "Мистецькому Арсеналі". В цьому місці він також достатньо часто дає прес-конференції.

      Штаб порошенка
      Штаб Петра Порошенка

      Виборчий штаб Порошенка: дивіться фото

       

      Особливістю цього штабу є те, що охорону здійснює служба державної охорони та мала кількість передвиборчої символіки. До 12 години нікого не пускали. Як і скрізь, є місце для реєстрації преси, харчування та прес-центр. 

      Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Порошенка:

      Президентські вибори 2019
      Як проходитимуть вибори президента 2019

       
      blog_ava
      Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
      сьогодні
      12739
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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