Як виглядають штаби кандидатів у президенти: фото та відео
У штабах кандидатів вже активно триває робота, зокрема відкрилися одними з перших Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.
Штаб Зеленського
Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського знаходиться в Конгресно-виставковому центрі "Парковий", більш відомий, як вертолітний майданчик Януковича.
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В штабі кандидата, окрім прес-центру, є їжа, грає музика, знаходиться бар та розваги, наприклад, настільний футбол та хокей.
Штаб Володимира Зеленського
Виборчий штаб Зеленського: дивіться фото
Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Зеленського:
Штаб Тимошенко
У передвиборчий штабі кандидата Юлії Тимошенко є безкоштовні магніти та значки з символікою кандидата, банера, прес-центр, зона для харчування та фотографування – стандартний штаб кандидата у президенти.
Штаб Юлії Тимошенко
Виборчий штаб Тимошенко: дивіться фото
Перед тим як потрапити до приміщення, потрібно пройти детальний обшук від охоронців. Також є для безпеки присутні металошукачі. Такі методи безпеки присутні у всіх штабах.
Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Тимошенко:
Штаб Порошенко
Штаб чинного президента Петра Порошенка, як і на минулих виборах, знаходиться в "Мистецькому Арсеналі". В цьому місці він також достатньо часто дає прес-конференції.
Штаб Петра Порошенка
Виборчий штаб Порошенка: дивіться фото
Особливістю цього штабу є те, що охорону здійснює служба державної охорони та мала кількість передвиборчої символіки. До 12 години нікого не пускали. Як і скрізь, є місце для реєстрації преси, харчування та прес-центр.
Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Порошенка:
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