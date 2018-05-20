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Як виглядають зірки серіалу "Беверлі-Гіллз 90210": цікаве фотопорівняння

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Герої серіалу
Герої серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" / Getty images

Захоплива історія про золоту молодь Лос-Анджелеса підкорила весь світ. Актори серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" вмить проснулись знаменитими, а прихильники й досі впізнають зірок на вулицях США. Тож як тепер виглядають знаменості.

У 1990-их роках на телеекрани вийшов молодіжний серіал "Беверлі-Гіллз 90210". Американська історія багатих підлітків настільки захопила весь світ, що не знайшлося й людини, яка б не знала, хто такі Бренда і Брендон, Келлі, Стів, Ділан, Донна, Андре та інші. 

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З часу виходу останньої серії минуло понад 20 років, а "Беверлі-Гіллз 90210" й досі переглядають кіномани. Молоді актори, які стали зірками після серіалу, дуже змінились. Відтак Сайт "24" вирішив поностальгувати за улюбленою історією та показати, як популярні актори виглядають тепер. 

Шеннен Догерті (Бренда Волш)

Дженні Гарт (Келлі Тейлор)

Торі Спеллінг (Донна Мартін)

Люк Перрі (Ділан МакКей)

Джейсон Прістлі (Брендон Волш)

Ян Зірінг (Стів Сандерс)

Браян Остін Грін (Девід Сілвер)

Габріель Картеріс (Андреа Закерман)

Тіффані-Амбер Тіссен (Валері Мелоун)

Фото – Getty Images

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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