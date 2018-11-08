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      Як виховати дитину успішною й щасливою

      439 Читать новость на русском
      Як виховати дитину успішною й щасливою
      Як виховати дитину успішною й щасливою / unsplash.com

      Протягом 70 років науковці аналізували дані майже 70 тисяч дітей, вивчаючи обставини, при яких відбувався процес їх виховання.

      З'ясувалося, що основним фактором, який впливає на майбутнє щастя і успішність дитини – доброта і активна участь батьків у житті свого малюка, пише "Наша мама".

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      Зі слів вчених, важливо, щоб діти дізнавалися перші літери і цифри не від вчителів чи вихователів, а від мами чи тата. Також дуже корисно батькам разом з дітьми читати книгу – тоді до 10 років малюк буде краще розвинений, ніж його однолітки, і це позначиться на успішності дитини у школі.

      Крім того, більш успішними і щасливими стають ті діти, яких батьки майже завжди беруть з собою в гості і у подорожі.

      Висновок науковців: чим більше часу ви проводите з дитиною і чим уважніше ви до неї ставитеся – тим краще складеться її життя у дорослому віці.

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      Теги: Здоров'я Поради Діти Психологія
      Джерело: 24 Канал
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