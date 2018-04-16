Як виховати дитину за системою селф-мейд: 5 простих правил

Люди, які змогли зробити себе самі, піднялися набагато вище, ніж їхні батьки. Безперечно, ними захоплюється весь світ. Проте виховувати дитину за системою селф-мейд – і складно, і просто водночас. Основне правило – не робити за своїх дітей те, що вони зможуть зробити самостійно.

Психолог Ганна Кушнерук розповіла про 5 правил виховання дитини за цією методикою.

Зроби все сам

Батькам потрібно навчити дитину досягати результату власними силами. До прикладу, зробити домашнє завдання, залізти на гойдалку чи зірвати яблуко.

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Цілеспрямованість

Дитина повинна ставити перед собою реальні цілі, а не фіктивні. Справжня та, до якої вона рухається із задоволенням.

Усвідомлення наслідків за дії

Малюк повинен усвідомлювати наслідки за свої дії. Якщо ж він не візьме свої іграшки з дому, то буде гратися на вулиці без них, якщо не з'їсть основну страву – залишиться без солодкого.

Правильні заохочення

Батькам необхідно правильно підбирати заохочення для малюка. Якщо ж він із захопленням вивчає англійську чи математику, то варто дозволити трошки довше грати на комп'ютері. Або ж не навантажувати хатньою роботою.

Вирішення конфліктів

Не варто забувати й про конфлікти. Батькам необхідно привчити дитину вирішувати їх без агресії. Захищати свою думку – це цілком нормальне явище, а ось нападати першим – ні.