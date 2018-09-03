Як виховати справжнього лідера: цінні поради

Деякі батьки прагнуть того, щоб їхні діти були кращими, розумнішими та успішнішими за них самих. Проте подумайте: а чи це мрія дитини, чи, можливо, батьків.

Світ не потребує середньостатистичну успішність, він хоче бачити справжніх лідерів, пише WOMO. Психолог Ірина Мельниченко розповіла, яким повинен бути лідер.

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1. Свобода

Не варто обмежувати дитину у чомусь. Коли у дитини виробиться звичка бачити картину цілком, то вона зможе використати політ фантазії і силу бажання досягти чогось, таким чином вона буде практикувати нові висоти.

2. Самопізнання

Всі великі лідери мають цю рису. Вони завжди сумніваються у прийнятому рішенні і перебувають у пошуку, ставлячи перед собою нові та нові питання. Аналіз допомагає розвинути та уточнити місію людини. Можна також батькам разом з дітьми аналізувати прийняте рішення чи конкретну ситуацію.



Як виховати справжнього лідера

3. Варіативність

Якщо є багато варіантів, то це підвищує ймовірність найкращого розв'язання питання. Саме командна робота, яка містить ініціативність та креативність цьому вчить. Пропонуйте дитині найбільше варіантів.

4. Рольова модель

Звичку до пізнання прищеплює практика і тренування. Саме тому дитині потрібно показати приклад для наслідування, який буде авторитетом для нього. Для того, щоб стати лідером, необхідно чимало зусиль та навичок в різних сферах життя людини.

5. Емоційний інтелект

Лідери завжди свідомо несуть відповідальність за людей, з якими співпрацюють. Тому майбутньому лідеру необхідно бути збалансованою, впевненою у собі людиною. Він також повинен ефективно будувати комунікації в команді.



Поради, як виховати лідера