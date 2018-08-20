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Як виховувати дитину: 6 секретів для батьків

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Як виховувати дитину
Як виховувати дитину / unsplash.com

Є такі правила у вихованні дітлахів, яких батьки не знайдуть у жодних книгах з порадами, як ростити малюка.

Виховувати дитину означає виконувати величезну емоційну, розумову та фізичну роботу, передає Nashamama.

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1. Не завжди батьки отримують моментальний результат з докладених зусиль. Запеклий опір дитини доводить до того, що опускаються руки. Іноді діти перетворюються у справжніх монстрів, які можуть "вивести з себе" навіть чемпіона з медитації.

І виплеснути емоції – необхідний ритуал. Аби зняти напругу і не зриватись на дитині, можете спробувати піти в спортзал, на шопінг або зустрітись з близькими друзями.

via GIPHY

2. Діти повинні мати час для самостійності – не бігайте за ними навпочіпки, адже їм необхідно ставати самостійними та самодостатніми.

А постійна надмірна опіка цьому лише заважає – дітям важко самотужки долати труднощі та розвивати креативність. А діти повинні вміти самі знайти собі заняття і розважити себе без сторонньої допомоги.

3. Привчіть дітей, що ваш час на відпочинок, навіть якщо це 10 хвилин, недоторканий і не може бути перерваний їхніми криками або черговим "хочу". 

via GIPHY

4. Ви зобов'язані знати імена всіх покемонів, біографії героїв популярних мультфільмів, серіалів, відеоігор, сюжети дитячих фільмів, і назви люблених дитиною груп. Це допоможе вам краще розуміти дитину та завжди мати цікаву тему для розмов.

5. Не порівнюйте свою дитину – вона чудова і неповторна, розумна, спритна і кмітлива. Так дитина віритиме у свої сили, не матиме комплексів і не заздритиме перевагам однолітків.

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Теги: Діти Поради Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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