19:04
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Діти
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Як виховувати двійнят: поради батькам

82 Читать новость на русском
Як виховувати двійнят
Як виховувати двійнят / nashamama.com

Зі слів психологів, основною помилкою батьків, у яких народилась двійня, це сприйняття дітей як одного цілого.

Про це повідомляє Nashamama.

1. Важливо розрізняти малюків з народження. Однаковий одяг, іграшки, ті ж спортивні або художні секції негативно впливають на розвиток малюків – це не розвиває у них індивідуальність.

Читайте також: Що має вміти дитина до 6 років: перелік

2. Психологи радять називати дітей різними за звучанням іменами, щоб вони розуміли, до кого з них ви звертаєтесь. Це також підкреслить індивідуальність кожної дитини.

3. Даруйте двійнятам різні подарунки, навіть якщо між ними виникне суперечка. Через деякий час ви помітите – які матеріальні інтереси у кожного з малюків.

Називайте двійнят різними за звучанням іменами – це підкреслить їхню індивідуальність

Називайте двійнят різними за звучанням іменами – це підкреслить їхню індивідуальність

4. Приділяйте кожному малюку особистий час, грайтеся з ним, спілкуйтеся. Згодом ви помітите – як саме кожна дитина любить отримувати вашу увагу.

5. Привчіть дітей до одного режиму дня. Післяобідній сон в одні і ті ж години, прогулянки – в певний час. Таким чином ви поставите їх у рівні і справедливі умови.

6. Давайте дітям різні завдання по дому: хтось йде за продуктами, а хтось допомагає прибирати вдома. Міняйте їм завдання, такі завдання допоможуть запобігти суперництву.

Не купуйте дітям однаковий одяг – це найбільша помилка батьків, у яких двійня

Не купуйте дітям однаковий одяг – це найбільша помилка батьків, у яких двійня

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія Діти Поради
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
сьогодні, 19:00 Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: найцікавіші місця Закарпаття, які вражають красою
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Закарпаття, які вражають красою
Уляна Корицька
Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
сьогодні, 17:01 Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
Отставной подполковник
В Україні відбудеться найбільший технофест Східної Європи Interpipe TechFest: чому варто йти
сьогодні, 16:04 В Україні відбудеться найбільший технофест Східної Європи Interpipe TechFest: чому варто йти
Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
сьогодні, 15:00 Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
Олексій Чибісов
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук