Як виховувати двійнят: поради батькам

Зі слів психологів, основною помилкою батьків, у яких народилась двійня, це сприйняття дітей як одного цілого.

Про це повідомляє Nashamama.

1. Важливо розрізняти малюків з народження. Однаковий одяг, іграшки, ті ж спортивні або художні секції негативно впливають на розвиток малюків – це не розвиває у них індивідуальність.

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2. Психологи радять називати дітей різними за звучанням іменами, щоб вони розуміли, до кого з них ви звертаєтесь. Це також підкреслить індивідуальність кожної дитини.

3. Даруйте двійнятам різні подарунки, навіть якщо між ними виникне суперечка. Через деякий час ви помітите – які матеріальні інтереси у кожного з малюків.

Називайте двійнят різними за звучанням іменами – це підкреслить їхню індивідуальність

4. Приділяйте кожному малюку особистий час, грайтеся з ним, спілкуйтеся. Згодом ви помітите – як саме кожна дитина любить отримувати вашу увагу.

5. Привчіть дітей до одного режиму дня. Післяобідній сон в одні і ті ж години, прогулянки – в певний час. Таким чином ви поставите їх у рівні і справедливі умови.

6. Давайте дітям різні завдання по дому: хтось йде за продуктами, а хтось допомагає прибирати вдома. Міняйте їм завдання, такі завдання допоможуть запобігти суперництву.

Не купуйте дітям однаковий одяг – це найбільша помилка батьків, у яких двійня

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