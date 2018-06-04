Як виховує немовля зіркова пара Fedez і Кьяра Ферраньї: фото

Відома італійська пара, співак Fedez і зіркова блогерка Кьяра Ферраньї мають мільйони шанувальників у цілому світі. Користувачі соціальних мереж із захватом реагують на їхні нові фото. 19 березня у них народився син Лео. З перших днів народження малюка, Кьяра вже публікувала його фото у соціальні мережі.

Зіркова пара ніжно називає сина Леончіно, хлопчику зараз вже 3 місяці і про всі його "перші кроки", прихильники дізнаються зі сторінок стильних батьків в Instagram.

Читайте також: Кім Кардашян опублікувала зворушливе архівне фото

Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 21 Тра 2018 р. о 12:52 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 19 Тра 2018 р. о 7:46 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 16 Тра 2018 р. о 6:38 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 26 Тра 2018 р. о 3:47 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 10 Тра 2018 р. о 9:53 PDT

Нагадаємо, Кьяра і Fedez заручилися у травні 2017-го після кількох місяців роману, а у жовтні дівчина офіційно підтвердила, що чекає дитину.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 26 Тра 2018 р. о 12:38 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 6 Тра 2018 р. о 11:30 PDT

"Буває, зустрічаєш людину і розумієш, що збігаєшся з ним на всі сто. Він твій відсутній шматочок пазла. Мій – Кьяра. І мене не хвилює, що більшість вважає наші відносини фальшивкою: ми знаємо, як все йде насправді. Та й не закохатися в Кьяру неможливо: вона красива і завжди говорить те, що думає", – описує співак свою кохану.

Дивіться відео, як Fedez зробив пропозицію Кьярі:

Хто така Кьяра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також один з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.