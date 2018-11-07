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      Як вік батька впливає на здоров'я дитини

      1916 Читать новость на русском
      Як вік батька впливає на здоров'я дитини
      Як вік батька впливає на здоров'я дитини / unsplash.com

      Вік матері впливає на стан здоров'я майбутньої дитини, і від цього не втечеш. Окрім того діти, народжені від літнього чоловіка, також частіше за інших мають проблеми зі здоров'ям.

      Зі слів науковців, з віком у чоловіків збільшується кількість мутацій у ДНК, що може позначитися на якості сперматозоїдів, зазначає Тime.

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      Вчені проаналізували інформацію про понад 40 мільйонів новонароджених, які з'явилися на світ у 2007-2016 роках. Протягом цього періоду середній вік батьків збільшився з 30 до 31,2 року.

      З'ясувалось, ризик передчасних пологів і недобору ваги був на 14% вищим у дітей, батькам яких було більше 45 років.

      Діти чоловіків, старших за 55 років, набирали менше балів за шкалою Апгар (система швидкої оцінки стану новонародженого, яка оцінює серцевий ритм, дихання і рефлекси).

      Крім того, вчені виявили взаємозв'язок між віком батька і підвищеним ризиком розвитку психічних і поведінкових відхилень у дитини.

      Висновок вчених: з еволюційної точки зору більш виправдано ставати батьками у молодому віці.

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      Теги: Здоров'я Медицина Діти Чоловіче здоров’я Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
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