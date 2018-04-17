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Як вилікувати бронхіт: 5 простих порад

977 Читать новость на русском
Як вилікувати бронхіт
Як вилікувати бронхіт / doktormom.ru

Бронхіт завдає чимало неприємностей – через хворобливі симптоми та через те, що лікування часто затягується майже на місяць. Та існує декілька простих правил – як прискорити одужання.

Як передає Нealthystyle, під час бронхіту дуже корисно включити у раціон курячий бульйон. За даними дослідження, саме бульйон з курки має протизапальні властивості, заспокоює біль і полегшує дихання.

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Медики рекомендують обов'язково збільшити частоту чаювання. У період застуди варто пити чаї з шипшиною, калиною чи сушеною малиною. Вони полегшать відхаркування мокротиння, а вітаміни плодів допоможуть боротись з вірусом. Також варто вживати негазовану мінеральну воду, яка створить лужне середовище, несприятливе для мікробів, та допоможе вивести з організму токсини.

Не варто з бронхітом вилежуватись під ковдрою, адже легені і бронхи гірше вентилюються, застоюється мокротиння, в якому розмножуються мікроби. Якщо на вулиці гарна погода – зробіть собі невеличку прогулянку.

Надувайте повітряні кульки – саме так. Адже це вам не лише підніме настрій, а й посприяє гарній вентиляції легень, що допоможе уникнути застійних явищ.

Ну і звісно – вітаміни, особливо вітамін С: цитрусові, ківі, грейпфрути, смородина, шипшина, цибуля, часник, овочеві салати з оливковою олією допоможуть набагато ефективніше боротися з хворобою. І вже зовсім швидко організм здолає бронхіт і повернеться гарний настрій.

via GIPHY

Що таке бронхіт? Це запальне ураження слизової оболонки бронхів. Здебільшого причиною бронхіту є віруси і бактерії. Внаслідок дії етіологічних факторів слизова оболонка бронхів набрякає й вкривається ексудатом, зменшується просвіт бронхів або ексудат може повністю закупорити його. Звуження просвіту бронхів та їх закриття зменшують дихальну поверхню легень, розвивається задишка, порушується газообмін.

Теги: Здоров'я Лікування Народна медицина Інфекція
Джерело: 24 Канал
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