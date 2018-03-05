Як виник дефіцит газу, якщо українці два роки переплачували за нього для незалежності від РФ

Критичний період позаду. Україна гідно витримала газову блокаду, яку нам влаштував російський "Газпром" 1-ого березня. Обмеживши споживання газу для себе, ми забезпечили його безперебійний транзит для Європи. Принаймні, в цьому переконує українська влада.

У суботу 2 березня президент Петро Порошенко екстренно зібрав нараду з енергетичної безпеки. "Газпром" зменшив тиск у трубі, якою газ транспортують у Європу. А також взявся в одностронньому порядку розривати контракт з "Нафтогазом". Тож українців попросили прикрутити батареї. Вже на ранок президент за це всім подякував.

"Дуже дякую українцям за національну солідарність. На 25 мільйонів кубічних метрів газу Україна скоротила споживання вчора. Це є ознака нашої солідарності, це 14% загального обсягу споживання. На жаль, РФ і "Газпром" ще раз продемонстрували, що як тільки наступає холод, спроби застосувати постачання газу як механізм політичного тиску вкотре здійснюються", – сказав гарант.

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Провівши ніч із прикрученими батареями, українці обурювалися: чому раптом виник дефіцит газу?! Тоді як останні два роки, підвищуючи ціни на газ, влада переконувала, що це саме для "незалежності від Росії".

З запасами палива проблем не було, запевнив Юрій Вітренко, який в ефір 24 каналу прийшов з наради у президента. У сховищах компанії є понад 10 мільярдів кубометрів газу. Проблема в іншому – обсягах, які щодня можна піднімати з підземних сховищ. А тут невчасно стукнули морози.

Зробити таку систему, коли мільярд (кубометрів газу – 24) можна підняти на добу з підземних сховищ газу, теоретично можливо, але дуже-дуже дорого, так само як і споживати дорогий газ,

– зазначив директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Холодно і в Європі, тож газ звідти різко підскочив у ціні. Тож, Україна і справді сподівалася пережити морозні дні на російському газі. Відновити поставки, до речі, змусив Стокгольмський суд. Саме з початку березня Україна мала купувати 5 мільярдів "кубів" щорічно.

"Коли вони розуміють, що дійсно нам щось потрібно, то роблять так, щоб нам було погано. Наприклад, якби ми купили додаткові обсяги з Європи по тисячі доларів за кубометр, це дуже дорого, але, з іншого боку, почали їх отримувати, то "Газпром" давав би свій газ", – пояснив Вітренко.

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Щоб транспортувати газ в обхід України і не сплачувати нам за транзит 3 мільярди гривень на рік, "Газпром" хоче збудувати "Північний потік-2" – газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море.

Навіть якщо він буде збудований, все одно буде потреба у використанні української газотранспортної ситеми. Тому що в Європі є деякі країни, зокрема, Італія, якій дуже незручно отримувати газ із Півночі. Звичайно, що економічної доцільності в цьому "Північному потоці-2" немає, але там є якась політична складова,

– прокоментував голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус.

На газовій голці, не сидимо, кажуть експерти. Але, щоб бути справді енергетично незалежною країною, Україні потрібно збільшувати обсяги видобутку природного газу. Великі надії покладали на сланцевий. Але після кількох невдалих спроб іноземних інвесторів розпочати видобуток, розробку сланцевих родовищ призупинили.

"Якщо ціна буде зростати, такий видобуток є рентабельним, якщо ціна буде знижуватись, то такий видобуток є не рентабельним. В Україні є багато покладів звичайного класичного природнього газу. Потрібно відкривати двері для іноземних інвестицій. Єдине, що вони не можуть тут отримати ліцензію. Є проблема, щоб в нас ліцензії видавали дійсно тим, хто активно буде вкладати, інвестувати кошти і активно буде розвивати видобування газу. Якщо це розвивати, то можемо вже в 2021-2022 роках повністю себе забезпечувати газом", – вважає голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус.

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Підставивши Україну, Газпром "підмочив" свою репутацію, кажуть експерти. На відміну від України, яка, не зважаючи на зниження тиску в "трубі", забезпечила безперебійний транзит газу європейським клієнтам. На користь України і погодні умови. За календарем – весна, тож газовий колапс нам не загрожує.