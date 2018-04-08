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Як виник "Новачок": розробник отрути оприлюднив важливі деталі

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Розробник
Розробник "Новачка" розповів історію створення отрути / "Радіо Свобода"

Серія отруйних речовин нервово-паралітичної дії, куди входить "Новачок", яким отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля, розроблялася виключно у СРСР та була досягненням радянських фахівців. Для створення такого роду отрути необхідно мати тривалий досвід роботи у військово-хімічному комплексі, що є у деяких розвинутих країн Заходу.

Про це розповів спеціаліст в області хімічної зброї та один із розробників групи газів "Новачок" Віл Мірзаянов у ефірі одного із пропагандистських телеканалів, передають "Известия".

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За його словами, серія отруйних речовин нервово-паралітичної дії, до якої якраз і входить "Новачок", почала розроблятися групою хіміків під керівництвом Петра Кірпічова в 1970-ті роки у філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології в Шиханах (Саратовська область).

Як підкреслив фахівець, випробування тривали в 1980-х роках у фізико-хімічних і медико-біологічних відділах з метою перетворення речовини на зброю для радянської армії.

"Серію "Новачок" було розроблено лише у Радянському Союзі, тільки в нашому інституті і більше ніде. Це є досягненням військово-хімічного комплексу за більш ніж 80-річну історію. А так, весь час копіювали західні зразки, німецькі, зокрема. А тут вперше в історії цього комплексу було розроблено свою вітчизняну зброю", – зауважив Мірзаянов.

Водночас експерт додав, що для створення такого роду речовин сьогодні потрібен тривалий досвід роботи у військово-хімічному комплексі, "що є доступним для таких розвинутих країн, як США, Англія, Франція, Німеччина, Японія і, можливо, Китай".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля отруєння СРСР
Джерело: 24 Канал
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