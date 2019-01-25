Як впливає шлюб на здоров'я літніх людей

Британські дослідники з'ясували, що літні люди, які перебувають у шлюбі, фізично сильніші за своїх самотніх, розлучених або овдовілих ровесників.

Для дослідження використали дані про здоров’я і життя більш ніж 20 тисяч британців і американців у віці від 50 років., йдеться у статті опублікованій у журналі PLoS One.

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Дослідники врахували дані про сімейний стан (наявність і кількість шлюбів, наявність вдівства й розлучення), вік, стать, соціоекономічний статус, куріння й індекс маси тіла.



Самотні літні люди мають гірше здоров'я

Автори прийшли до висновку, що наявність постійного партнера в літньому віці позитивно позначається на фізичному здоров'ї людини. Однак це багато в чому пояснюється тим, що учасники вибірки, які перебувають у шлюбі, мали вищий рівень достатку, ніж одинаки в літньому віці.

Що стосується чоловіків, які стали сильнішими після повторного шлюбу, то це дослідники пояснюють селекцією: частіше нову партнерку знаходять чоловіки, що відрізняються кращими фізичними параметрами.

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