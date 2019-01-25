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      Як впливає шлюб на здоров'я літніх людей

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      Літні люди у відносинах здоровіші за самотніх
      Літні люди у відносинах здоровіші за самотніх / pixabay.com

      Британські дослідники з'ясували, що літні люди, які перебувають у шлюбі, фізично сильніші за своїх самотніх, розлучених або овдовілих ровесників.

      Для дослідження використали дані про здоров’я і життя більш ніж 20 тисяч британців і американців у віці від 50 років., йдеться у статті опублікованій у журналі PLoS One.

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      Дослідники врахували дані про сімейний стан (наявність і кількість шлюбів, наявність вдівства й розлучення), вік, стать, соціоекономічний статус, куріння й індекс маси тіла.

      Літні люди
      Самотні літні люди мають гірше здоров'я

      Автори прийшли до висновку, що наявність постійного партнера в літньому віці позитивно позначається на фізичному здоров'ї людини. Однак це багато в чому пояснюється тим, що учасники вибірки, які перебувають у шлюбі, мали вищий рівень достатку, ніж одинаки в літньому віці.

      Що стосується чоловіків, які стали сильнішими після повторного шлюбу, то це дослідники пояснюють селекцією: частіше нову партнерку знаходять чоловіки, що відрізняються кращими фізичними параметрами.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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