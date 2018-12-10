Логопед – це фахівець, з допомогою якого реалізуються методики щодо усунення порушень мовлення. Логопед працює як з дітьми, так і з дорослими.

Здоров'я 24 звернулося в логопедичну студія "Балакунчики", щоб дізнатися, хто такий логопед, чим займається, та як зрозуміти, що вам потрібна його допомога.

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Найчастіше зустрічаються порушення звуковимови – дислалія. Дитина може не вимовляти як один, так і групу звуків. Виправити дислалію можна шляхом занять з логопедом з 4-4.5 років. Також останнім часом дуже поширеними є затримка розвитку мовлення, дизартрія, загальний недорозвиток мовлення, при якому страждають усі компоненти мовлення.



Логопед лікує дефекти мови

Шляхом підбору спеціальних вправ логопед допомагає боротись із цими дефектами (наприклад, для розвитку артикуляційної моторики, корекції звуковимови тощо), безпосередньо на логопедичному занятті, розвиває та коригує необхідні компоненти мовлення – лексику, граматику, звуковимову, зв’язне мовлення.

Що робити, щоб дитина добре говорила з дитинства

З самого малку треба говорити з дитиною чітко і правильно. Називати речі своїми іменами. Ні в якому разі не "сюсюкатись". Чуючи дорослу правильну мову, дитина наслідує, запам’ятовує.

Необхідно звести до мінімуму перегляд мультфільмів, ігор на гаджетах. Побільше живого спілкування з дитиною! Розповідати про речі, що для чого потрібно, коментувати свої дії. Грати з в ігри. Вивчати з дитиною тварин, птахів, показувати, як вони виглядають, які звуки видають (розмовляють).



Для успішного виправлення мови необхідна допомога батьків

Таким чином дорослі мають можливість збагатити словник дитини. Варто вчити дитину слухати і чути навколишні звуки (шум води, вітру, шелест листя, гуркіт машини, спів птахів, цокання годинника тощо), пробувати їх відтворювати. Спочатку малюки використовують звуконаслідування: машина їде – "бі-бі", годинник іде – "тік-так". Пізніше дитина вчиться користуватись дієсловами: іде, їде, біжить, спить і т.п. Так формується фраза, речення: кіт спить, лялька сидить тощо.

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Мовлення виправляти ніколи не пізно. Питання в іншому. По-перше, в дорослому віці цей процес відбувається не так швидко, як у дитячому. По-друге, людина для себе повинна вирішити, чи дійсно хоче виправитись, чи готова до цього. Адже це непросте завдання: робота над собою, постійний самоконтроль, вироблення нової звички у мовленні.

Заїкання – це важке мовленнєве порушення, і щоб його мінімізувати, необхідний комплексний вплив спеціалістів (психолога, логопеда, при потребі – невропатолога). Удома повинен панувати спокій, гармонія. З дитиною потрібно спілкуватись спокійно, без крику, не створювати стресових та уникати провокаційних ситуацій, які заставляють дитину хвилюватися. Для дітей із заїканням рекомендовані заняття із плавання, арттерапії, музикотерапії тощо. Слід підібрати те, що підійде саме їй, допоможе заспокоїтись, розслабитись та відчути себе впевнено.

Серед відомих та успішних людей – Брюс Вілліс. Страждаючи від заїкання у шкільному віці, він отримав прізвисько Бак-Бак. Але вирішив перетворити мовленнєву проблему на свою "фішку".



Брюс Вілліс зміг перетворити мовленнєву проблему в перевагу

Виступивши у виставі, перед публікою, на великий подив усіх, Брюс ні разу не заїкнувся. Щоправда , по закінченні вистави заїкання повернулося. Але Вілліс невпинно продовжував свої виступи на сцені. Важка праця над собою принесла свої плоди – Брюс Вілліс став яскравою зіркою театру і кіно.

Ще один актор – Ентоні Хопкінс, мав дислексію, а сором’язливості додавала ще й неможливість що-небудь сказати через заїкання. Хопкінс займався живописом, музикою, вивченням наук. У віці 15 років на юнака помітно вплинув Річард Бартон, який підтримав прагнення Ентоні до театру. В результаті Хопкінс став одним із найвидатніших акторів, отримавши Оскара в 1992 році за роль маніяка Ганнібала Лектора.

Складнощі в роботі логопеда

Основні труднощі, які виникають у роботі дитячого логопеда, пов’язані із взаємодією з батьками. Не завжди батьки усвідомлюють, що саме вони можуть значно вплинути на швидкість і якісне подолання мовленнєвих порушень: систематичне відвідування занять, щоденне виконання з дитиною домашніх завдань дозволяє значно скоротити час проведення логопедичної корекційної роботи.



Логопед має знайти до кожної дитини особливий підхід

Батьки мають розуміти проблему дитини і не покладати повної відповідальності за її усунення на логопеда. Корекційна робота логопеда передбачає активну участь батьків, які повинні не лише знати і розуміти, яку роботу здійснює логопед, але і доповнювати його зусилля.

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Що стосується дітей, то до кожної дитини важливо знайти підхід, щоб вона з радістю йшла до логопеда на заняття, виконувала завдання. Необхідно стати для дитини не тільки хорошим вчителем, але й другом!

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