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Як випромінювання смартфонів впливає на організм: пояснення вчених

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Як випромінювання смартфонів впливає на організм
Як випромінювання смартфонів впливає на організм / unsplash.com

Єгипетські спеціалісти провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що випромінювання ґаджетів, які більшість людей пострійно мають під рукою, призводить до передчасного старіння.

Дослідження вчених з Каїрського університету тривало 15 років, передає "Країна здоров'я".

Науковці з Єгипту наголошують, що надто часте користування мобільним телефоном може стати причиною передчасного старіння.

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Професор біофізики і радіофізики Фадха Мохаммеда Алі з іншими дослідниками виявили, що електромагнітне випромінювання смартфонів шкодить кров'яним клітинам.

Через це страждають серце, кістковий мозок, гланди, м'язи, гормональний баланс та ферменти печінки. Такий же негативний вплив відчувають не лише власники смартфонів, а й ті, хто живе поблизу високовольтних ліній, заводів, радіомовних веж і подібних споруд.

Безпечна відстань від них повинна становити щонайменше 20 метрів, в деяких випадках – навіть кілометр.

Фото: Unsplash.

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Теги: LifeStyle Техно Здорове життя Здоров'я Медицина
Джерело: 24 Канал
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