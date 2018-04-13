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Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи "оновлення" для Android

1147 Читать новость на русском
Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи
Як виробники смартфонів дурять користувачів випускаючи "оновлення" для Android / Фото з вільних джерел

Компанія Security Research Lab провела дослідження, яке стосувалося того, як різні виробники смартфонів на базі Android випускають оновлення для своїх пристроїв.

Про це повідомляє iguides.

Security Research Lab перевірила 1200 смартфонів і результати виявилися доволі невтішними.

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Найбільше проблем з оновленнями мають смартфони оснащені процесорами MediaTek. За два роки пристрої недоотримали в середньому майже 10 патчів з оновленнями. А ґаджети з чіпами Qualcomm недорахувалися всього одного патчу.

Найбільш добросовісними виробниками виявилися Google, Sony та Samsung. Дещо гірші, але не критичні справи з оновленнями для смартфонів у Xiaomi, OnePlus та Nokia.

Дослідники також виявили, що деякі виробники, аби не випускати нові патчі з оновленнями безпеки та операційної системи, просто міняють дату оновлення прошивки. В такому випадку користувачі смартфонів думають, що їх телефони захищені від хакерських атак, хоча насправді це не так.

Теги: Техно Смартфони Android Sony Samsung Google
Джерело: 24 Канал
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