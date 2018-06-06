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Як вивести нікотин з організму: основні правила

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Фреші виводять нікотин з організму
Фреші виводять нікотин з організму / elyamrsx.com

Існує думка про те, що якщо впоратися з тютюновою залежністю, то самопочуття людини швидко повертається в норму. Проте все залежить від стажу куріння та часу для відновлення організму.

У деяких випадках людині може знадобитися кілька років, пише Men’s Health.

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Важливим моментом у боротьбі з нікотином – не повертатися до паління сигарет.

Експерти радять вживати побільше вітамінів та мікроелементів, а також антиоксидантів, які пригнічують дію нікотину.

Для виведення нікотину потрібно пити не менш, ніж 2 літри води на добу. Варто вживати трав’яні чаї та настоянки, які володіють очищувальним ефектом.

Включіть у раціон молочну продукцію. За думкою деяких експертів, такі продукти здатні вивести нікотин з організму.

Потрібно вести здоровий спосіб життя – займіться бігом, плаванням, велоспортом. Проте це варто робити тим, у кого немає проблем з легенями, серцево-судинною системою.

Спробуйте переглянути свій раціон і виключіть з нього нездорову їжу.

Корисно вживати крупи та пити фреші і соки. Випивайте зранку фруктові (банани, ягоди, апельсини, яблука) або овочеві (морква, томати, буряк, зелень) соки.

До слова, лікарі та дієтологи радять фреші пити як дорослим, так і дітям. Проте їх потрібно вживати за певними правилами, щоб вони принесли максимальну користь організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Наркотики
Джерело: 24 Канал
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