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      Як виявити анорексію: фізичні та емоційні симптоми

      45 Читать новость на русском
      Як виявити анорексію
      Як виявити анорексію / recoveryranch.com

      Анорексія – це хвороба, яка характеризується різким зниженням ваги. Як і більшість неврологічних розладів, анорексія розвивається поступово, відтак, на ранніх етапах її можна зупинити.

      Якщо ви виявили більшість перелічених симптомів у себе або близької людини, потрібно терміново звернутися до терапевта, пише lifehacker.

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      Фізичні симптоми анорексії: 

      • втрата ваги ;
      • слабкість, швидка стомлюваність;
      • безсоння;
      • часті запаморочення, аж до втрати свідомості;
      • ламкість і випадання волосся;
      • сухість шкіри;
      • нігті блакитного кольору, часто з білими цятками;
      • почастішали запори і болі в животі;
      • припинення менструації у дівчат;
      • нетерпимість до холоду;
      • знижений кров'яний тиск;
      • руйнування зубів через регулярних спроб викликати блювоту.

      Фізичні симптоми анорексії
      Фізичні симптоми анорексії

      Також є емоційні та поведінкові симптоми анорексії:

      1. Людина постійно пропускає прийоми їжі, аргументуючи тим, що у неї немає бажання їсти.

      2. Занадто суворий контроль калорій. Раціон становлять переважно знежирені або низькокалорійні продукти.

      3. Брехня про кількість з’їденої їжі.

      4. Людина також може відчувати такі симптоми як пригнічений настрій, дратівливість, втрачається інтерес до сексу.

      5. Незадоволення власною зовнішністю, скарги на заяву вагу або неможливість її позбутися.

      Незадоволення власною зовнішністю
      Незадоволення власною зовнішністю

      6. Прагнення розділити порцію їжі з кимось.

      7. Бажання носити мішкуватий або багатошаровий одяг, щоб приховати недоліки фігури.

      8. Страх перед тим, як стати на ваги в громадському місці (у спортзалі, на прийомі у лікаря).

      Страх перед тим, як стати на ваги в громадському місці
      Страх перед тим, як стати на ваги в громадському місці

      9. Відмова від їжі в громадських місцях, оскільки у кафе і ресторанах складно проконтролювати калорійність їжі. Крім того, не так просто викликати блювоту, якщо людина підсіла на цей спосіб позбавлення від "зайвих" калорій.

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      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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