Як виявити ацетонемічний синдром у дітей
Ацетонемічний синдром – це сукупність симптомів, зумовлених підвищенням у крові кетонових (група органічних речовин) тіл.
Такий синдром у дітей буває двох видів – первинний та вторинний, пише 1+1.
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Первинний синдром можу виникати у дітей від 1 до 12 років. Симптоми зникають до підліткового віку. А от вторинний ацетонемічний синдром лікарі пов’язують із низкою хвороб – цукровий діабет, лейкемія, голодування, черепно-мозкові травми, пухлини мозку тощо.
Проте найчастіше ацетонемічний синдром проявляється через захворювання шлунково-кишкового тракту та печінки.
Як виявити ацетонемічний синдром у дітей
Основні симптоми ацетонемічного синдрому в дітей:
- повторюване чи невпинне блювання впродовж кількох днів;
- млявість м’язів, дратівливість та малорухливість через зневоднення організму та інтоксикацію;
- відмова від їжі та пиття;
- бліда шкіра;
- підвищення температури тіла;
- слабкість та сонливість;
- порушення ритму серця;
- сильний біль у животі.
Симптомом ацетонемічного синдрому є сильний біль в животі
До слова, у дитячих сумішах часто може побачити такий складник як пальмовий олеїн, він є компонентом пальмової олії.
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