Ацетонемічний синдром – це сукупність симптомів, зумовлених підвищенням у крові кетонових (група органічних речовин) тіл.

Такий синдром у дітей буває двох видів – первинний та вторинний, пише 1+1.

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Первинний синдром можу виникати у дітей від 1 до 12 років. Симптоми зникають до підліткового віку. А от вторинний ацетонемічний синдром лікарі пов’язують із низкою хвороб – цукровий діабет, лейкемія, голодування, черепно-мозкові травми, пухлини мозку тощо.

Проте найчастіше ацетонемічний синдром проявляється через захворювання шлунково-кишкового тракту та печінки.



Як виявити ацетонемічний синдром у дітей

Основні симптоми ацетонемічного синдрому в дітей:

повторюване чи невпинне блювання впродовж кількох днів; млявість м’язів, дратівливість та малорухливість через зневоднення організму та інтоксикацію; відмова від їжі та пиття; бліда шкіра; підвищення температури тіла; слабкість та сонливість; порушення ритму серця; сильний біль у животі.



Симптомом ацетонемічного синдрому є сильний біль в животі

До слова, у дитячих сумішах часто може побачити такий складник як пальмовий олеїн, він є компонентом пальмової олії.