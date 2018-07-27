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Як виявити ацетонемічний синдром у дітей

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Як виявити ацетонемічний синдром у дітей
Як виявити ацетонемічний синдром у дітей / theodysseyonline.com

Ацетонемічний синдром – це сукупність симптомів, зумовлених підвищенням у крові кетонових (група органічних речовин) тіл.

Такий синдром у дітей буває двох видів – первинний та вторинний, пише 1+1.

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Первинний синдром можу виникати у дітей від 1 до 12 років. Симптоми зникають до підліткового віку. А от вторинний ацетонемічний синдром лікарі пов’язують із низкою хвороб – цукровий діабет, лейкемія, голодування, черепно-мозкові травми, пухлини мозку тощо.

Проте найчастіше ацетонемічний синдром проявляється через захворювання шлунково-кишкового тракту та печінки.

Як виявити ацетонемічний синдром у дітей
Як виявити ацетонемічний синдром у дітей

Основні симптоми ацетонемічного синдрому в дітей:

  1. повторюване чи невпинне блювання впродовж кількох днів;
  2. млявість м’язів, дратівливість та малорухливість через зневоднення організму та інтоксикацію;
  3. відмова від їжі та пиття;
  4. бліда шкіра;
  5. підвищення температури тіла;
  6. слабкість та сонливість;
  7. порушення ритму серця;
  8. сильний біль у животі.

Симптомом ацетонемічного синдрому є сильний біль в животі
Симптомом ацетонемічного синдрому є сильний біль в животі

До слова, у дитячих сумішах часто може побачити такий складник як пальмовий олеїн, він є компонентом пальмової олії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Лікування Діабет Діти
Джерело: 24 Канал
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