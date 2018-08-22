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Як виявити чоловіка-маніпулятора: найпоширеніші техніки

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Як виявити чоловіка-маніпулятора
Як виявити чоловіка-маніпулятора / desktopimages.org

Під час першого знайомства жінки не завжди можуть визначити – маніпулятор той чи інший чоловік чи ні.

Спершу він яскраво залицяєтеся, обіцяє золоті гори, а потім виявляється, що все це ілюзії, пише ТСН.

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Чоловікові-маніпулятору потрібно через жінку доводити, що він найкращий. психолог Анна Пилипюк вважає, що такі особи крутять дружинами так, як їм зручно, маніпулюють людьми заради власного задоволення.

Техніка "ближче – далі"

Спочатку він раптово зникає, не відповідає на телефонні дзвінки, не пише. При цьому тримає жінку у напруженості 24 години на добу.

Як виявити чоловіка-маніпулятора
Як виявити чоловіка-маніпулятора

Техніка "приниження"

Чоловік навмисно підкреслює недоліки в жінці – одяг, соціальний статус, зовнішність. Маніпулятор також нещадно порівнює вас з іншими жінками.

Техніка "загроза конфлікту"

Якщо жінка зробить щось не так, як сказав чоловік, то одразу починається скандал. Наступного разу, щоб уникнути сварки, вона буде думати, чи все зробила правильно.

Чоловіки-маніпулятори часто влаштовують скандали
Чоловіки-маніпулятори часто влаштовують скандали

Техніка "вмов мене"

Чоловік нічого не хоче – на вихідні поїхати в гори, вирушити за кордон чи піти повечеряти в ресторан. Мета маніпулятора проста: тримати жінку в напруженості та отримати бажане.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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