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Телеканал новин 24 Новини Діти

Як виявити депресію у дитини: основні симптоми

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Як виявити депресію у дитини
Як виявити депресію у дитини / Facebook

Дитяча депресія відрізняється від просто "поганого настрою" і щоденних емоційних спалахів, які часто спостерігаються в житті малюка.

Педіатр Олександр Сивоболов назвав основні симптоми депресії, пише MedOboz.

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Дитині більше не подобаються речі з яким вона любила раніше гратися, малюк стає роздратованим, сумним та постійно плаче. Він мало спить вночі або багато вдень, змінюється вага, харчова поведінка.

При депресії дитина часто плаче
При депресії дитина часто плаче

Дитина відмовляється проводити час з рідними та друзями, не виконує повсякденні справи.

У нього з’являється відчуття почуття власної непотрібності або провини, таким чином, формується низька самооцінка.

Малюку важко сконцентрувати увагу на чомусь, прийняти рішення. Ознакою депресії може бути низька шкільна успішність, відчуття болю, коли насправді його немає.

Дитина відчуває біль, хоча насправід його немає
Дитина відчуває біль, хоча насправід його немає

Дитину відвідують думки про смерть і суїцид.

Лікар зазначив, що не завжди ці симптоми можуть свідчити про депресію, але якщо більшість станів підходять – то на це варто безумовно звернути увагу батькам.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Психологія Депресія
Джерело: 24 Канал
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