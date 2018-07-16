Як виявити депресію у дитини: основні симптоми

Дитяча депресія відрізняється від просто "поганого настрою" і щоденних емоційних спалахів, які часто спостерігаються в житті малюка.

Педіатр Олександр Сивоболов назвав основні симптоми депресії, пише MedOboz.

Читайте також: Яка їжа здатна покращити сон немовлят: відповідь науковців

Дитині більше не подобаються речі з яким вона любила раніше гратися, малюк стає роздратованим, сумним та постійно плаче. Він мало спить вночі або багато вдень, змінюється вага, харчова поведінка.



При депресії дитина часто плаче

Дитина відмовляється проводити час з рідними та друзями, не виконує повсякденні справи.

У нього з’являється відчуття почуття власної непотрібності або провини, таким чином, формується низька самооцінка.

Малюку важко сконцентрувати увагу на чомусь, прийняти рішення. Ознакою депресії може бути низька шкільна успішність, відчуття болю, коли насправді його немає.



Дитина відчуває біль, хоча насправід його немає

Дитину відвідують думки про смерть і суїцид.

Лікар зазначив, що не завжди ці симптоми можуть свідчити про депресію, але якщо більшість станів підходять – то на це варто безумовно звернути увагу батькам.