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Як виявити хворобу Паркінсона на ранніх стадіях

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Хворобу Паркінсона можна виявити за станом очей
Хворобу Паркінсона можна виявити за станом очей / steemit.com/

Вчені з Південної Кореї прийшли до висновку, що хворобу Паркінсона можна виявити за станом очей.

У дослідженні науковці вивчили дані 49 осіб, середній вік яких становив 69 років, пише журнал Neurology.

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У них діагностували хворобу Паркінсона, проте вони ще не почали її лікувати. Ці дані порівняли з 54 здоровими людьми того ж віку.

Хворобу Паркінсона можна виявити за станом очей
Хворобу Паркінсона можна виявити за станом очей

Хворобу Паркінсона можна помітити на ранніх етапах за тим, як стоншується сітківка. Все тому, що при ній гинуть нейрони, які виробляють дофамін – важливий гормон, який відповідає зокрема за м'язову активність.

При хворобі Паркінсона при загибелі дофамінових нейронів сітківка ока пацієнта стає тоншою.

Вчені встановили, що чим тонша сітківка, тим серйозніше захворювання. Це означає, що в майбутньому неврологи зможуть виявляти це захворювання простим скануванням сітківки.

При хворобі Паркінсона сітківка ока стоншується
При хворобі Паркінсона сітківка ока стоншується

Варто зазначити, що для підтвердження отриманих результатів необхідні масштабніші експерименти.

Що таке хвороба Паркінсона?Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
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