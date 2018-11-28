Як виявити рак простати: тривожні симптоми

Кожен шостий чоловік знайомий із тою чи іншою формою раку простати (ракова пухлина передміхурової залози). З таким діагнозом живуть 5,6 мільйона чоловіків.

Про це інформує в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 повідомив онколог-уролог, онкохірург Олександр Стаховський.

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Він зазначає, що рак найчастіше виникає після 50 років. Він є однією з основних причин смерті літніх чоловіків.

Рак простати – симптоми труднощі при сечовипусканні;

часті позиви до сечовипускання;

біль і печіння;

наявність крові в сечі;

біль у спині, стегні або тазу.



Рак простати: симптоми

Якщо ви помітили схожі симптоми, потрібно звернутися до уролога. Медик зможе перевірити стан передміхурової залози пальцевим методом. Лікар також може призначити додаткове дослідження – аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген).

Важливо розуміти, що остаточний діагноз лікар може поставити після проведення біопсії.

Біопсія – що це? Це видалення зразка тканини пацієнта для детального дослідження.

Виявлений рак простати на першій-другій стадії піддається лікування. Саме тому потрібно важно ставитися до власного здоров’я.



Остаточний діагноз лікар може поставити після проведення біопсії

Детальніше про це читайте у матеріалі Здоров’я 24.

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