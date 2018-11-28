Як виявити рак простати: тривожні симптоми
Кожен шостий чоловік знайомий із тою чи іншою формою раку простати (ракова пухлина передміхурової залози). З таким діагнозом живуть 5,6 мільйона чоловіків.
Про це інформує в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 повідомив онколог-уролог, онкохірург Олександр Стаховський.
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Він зазначає, що рак найчастіше виникає після 50 років. Він є однією з основних причин смерті літніх чоловіків.
часті позиви до сечовипускання;
біль і печіння;
наявність крові в сечі;
біль у спині, стегні або тазу.
Рак простати: симптоми
Якщо ви помітили схожі симптоми, потрібно звернутися до уролога. Медик зможе перевірити стан передміхурової залози пальцевим методом. Лікар також може призначити додаткове дослідження – аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген).
Важливо розуміти, що остаточний діагноз лікар може поставити після проведення біопсії.
Виявлений рак простати на першій-другій стадії піддається лікування. Саме тому потрібно важно ставитися до власного здоров’я.
Остаточний діагноз лікар може поставити після проведення біопсії
Детальніше про це читайте у матеріалі Здоров’я 24.
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