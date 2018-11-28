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      Як виявити рак простати: тривожні симптоми

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      Рак простати: симптоми
      Рак простати: симптоми / digital.vpr.net

      Кожен шостий чоловік знайомий із тою чи іншою формою раку простати (ракова пухлина передміхурової залози). З таким діагнозом живуть 5,6 мільйона чоловіків.

      Про це інформує в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 повідомив онколог-уролог, онкохірург Олександр Стаховський.

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      Він зазначає, що рак найчастіше виникає після 50 років. Він є однією з основних причин смерті літніх чоловіків.

       
      Рак простати – симптоми
      труднощі при сечовипусканні;
      часті позиви до сечовипускання;
      біль і печіння;
      наявність крові в сечі;
      біль у спині, стегні або тазу.

      Рак простати: симптоми
      Рак простати: симптоми

      Якщо ви помітили схожі симптоми, потрібно звернутися до уролога. Медик зможе перевірити стан передміхурової залози пальцевим методом. Лікар також може призначити додаткове дослідження – аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген).

      Важливо розуміти, що остаточний діагноз лікар може поставити після проведення біопсії.

       
      Біопсія – що це?
      Це видалення зразка тканини пацієнта для детального дослідження.

      Виявлений рак простати на першій-другій стадії піддається лікування. Саме тому потрібно важно ставитися до власного здоров’я.

      Остаточний діагноз лікар може поставити після проведення біопсії
      Остаточний діагноз лікар може поставити після проведення біопсії

      Детальніше про це читайте у матеріалі Здоров’я 24.

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      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 канал
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