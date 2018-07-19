Як виявити ранню менопаузу: основні ознаки
Менопауза – неминучий етап у житті кожної жінки. Тому важливо вчасно помітити ознаки ранньої або передчасної менопаузи.
За статистикою менопауза починається у жінок у проміжку від 40 і 58 років, пише Cosmo. Ранньою вважається менопауза (клімакс), яка з’явилася у 40-45 роках.
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Рання менопауза бентежить тих жінок які хотіли завести дітей після 40 років.
Основні симптоми ранньої менопаузи
Початок клімаксу в молодому віці говорить про те, що в організмі стався збій і він запустив, по суті, процеси старіння. Лікарі пов'язують її з різними спадковими захворюваннями, перенесеними гінекологічними й ендокринними хворобами, операціями.
Ранню менопаузу медики пов'язують з курінням, стресами, гострими і хронічними станами, жорсткими дієтами.
Основні симптоми ранньої менопаузи:
– "Припливи" (коли раптово кидає в жар);
– нічна пітливість;
– проблеми зі сном;
– ламкість кісток;
– зміни настрою;
– вагінальна сухість.
Проблеми зі сном свідчать про ранній клімакс
При цих ознаках варто звернутися до гінеколога для встановлення точного діагнозу та методів лікування.
Що таке менопауза? Це припинення у жінок менструації, яке супроводжується сповільненим обміном речовин, зменшенням виробітку гормонів у жіночому організмі, на фоні цього шкіра починає швидше старіти і виникають хвороби.
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