Як виявити ранню менопаузу: основні ознаки

Менопауза – неминучий етап у житті кожної жінки. Тому важливо вчасно помітити ознаки ранньої або передчасної менопаузи.

За статистикою менопауза починається у жінок у проміжку від 40 і 58 років, пише Cosmo. Ранньою вважається менопауза (клімакс), яка з’явилася у 40-45 роках.

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Рання менопауза бентежить тих жінок які хотіли завести дітей після 40 років.



Основні симптоми ранньої менопаузи

Початок клімаксу в молодому віці говорить про те, що в організмі стався збій і він запустив, по суті, процеси старіння. Лікарі пов'язують її з різними спадковими захворюваннями, перенесеними гінекологічними й ендокринними хворобами, операціями.

Ранню менопаузу медики пов'язують з курінням, стресами, гострими і хронічними станами, жорсткими дієтами.

Основні симптоми ранньої менопаузи:

– "Припливи" (коли раптово кидає в жар);

– нічна пітливість;

– проблеми зі сном;

– ламкість кісток;

– зміни настрою;

– вагінальна сухість.



Проблеми зі сном свідчать про ранній клімакс

При цих ознаках варто звернутися до гінеколога для встановлення точного діагнозу та методів лікування.

Що таке менопауза? Це припинення у жінок менструації, яке супроводжується сповільненим обміном речовин, зменшенням виробітку гормонів у жіночому організмі, на фоні цього шкіра починає швидше старіти і виникають хвороби.