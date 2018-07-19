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Як виявити ранню менопаузу: основні ознаки

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Основні симптоми ранньої менопаузи
Основні симптоми ранньої менопаузи / academylaserclinics.com.au

Менопауза – неминучий етап у житті кожної жінки. Тому важливо вчасно помітити ознаки ранньої або передчасної менопаузи.

За статистикою менопауза починається у жінок у проміжку від 40 і 58 років, пише Cosmo. Ранньою вважається менопауза (клімакс), яка з’явилася у 40-45 роках.

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Рання менопауза бентежить тих жінок які хотіли завести дітей після 40 років.

Основні симптоми ранньої менопаузи
Основні симптоми ранньої менопаузи

Початок клімаксу в молодому віці говорить про те, що в організмі стався збій і він запустив, по суті, процеси старіння. Лікарі пов'язують її з різними спадковими захворюваннями, перенесеними гінекологічними й ендокринними хворобами, операціями.

Ранню менопаузу медики пов'язують з курінням, стресами, гострими і хронічними станами, жорсткими дієтами.

Основні симптоми ранньої менопаузи:

– "Припливи" (коли раптово кидає в жар);

– нічна пітливість;

– проблеми зі сном;

– ламкість кісток;

– зміни настрою;

– вагінальна сухість.

Проблеми зі сном свідчать про ранній клімакс
Проблеми зі сном свідчать про ранній клімакс

При цих ознаках варто звернутися до гінеколога для встановлення точного діагнозу та методів лікування.

Що таке менопауза?  Це припинення у жінок менструації, яке супроводжується сповільненим обміном речовин, зменшенням виробітку гормонів у жіночому організмі, на фоні цього шкіра починає швидше старіти і виникають хвороби.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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