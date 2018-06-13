Як виявити струс мозку у дитини: симптоми

Струс головного мозку виникає найчастіше при травмах або внаслідок падіння. Під час цього всередині черепу відбуваються різкі рухи, які спричиняють патологічні зміни.

Внаслідок падіння можуть відбутися зміни у фізико-хімічних процесах, пошкодження клітин або незначне зміщення тканин головного мозку, пише МОЗ.

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При струсі мозку дитина виглядає спантеличеною або розсіяною, вона забуває правила гри, невпевнено рухається. При цьому вона може втратити свідомість.

Найчастіше дитина скаржиться на головний біль, нудоту та блювання, у неї може порушитися рівновага, вона виглядає млявою та слабкою.

Зазвичай такі симптоми проявляються одразу після падіння чи травми. А уже через годину дитина може не згадати, що сталося і чому вона впала чи травмувалася.

До слова, почуття запаморочення може бути симптомом небезпечного процесу руйнування психіки. Медики переконані, що такі симптоми можуть говорити про її психічний розлад.

Що таке струс головного мозку? Це раптове порушення функції головного мозку, що наступає безпосередньо після травми голови і не пов'язане з судинними пошкодженнями.

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