Як виявити варикоз: симптоми судинного захворювання
Варикозне розширення вен – це поширене захворювання, при якому нерівномірно розширюються вени, змінюється їх довжина, форма. На цю недугу страждає більша частина населення планети.
Керівник напрямку флебології і судинної хірургії МС "Добробут" Володимир Герасимов у ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 назвав основні симптоми варикозу.
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Він зазначає, що у групі ризику є ті, хто має спадкову схильність до розвитку до слабкості венозної стінки – вроджене недорозвинення одного з видів сполучної тканини (колагену). При наявності хвороби стінки судин, по яких кров біжить до серця деформуються, і починають гірше виконувати свою роботу.
– гарячий пульсуючий біль;
– нічні судоми і свербіж у м’язах;
– болі при ходьбі;
2. Набряки в ногах.
3. Почуття розпирання і важкості в ногах.
4. Зміни шкіри.
5. Покручені, подовжені варикозні вени, що виступають над поверхнею шкіри гомілок і стоп, з мішкоподібними, циліндричними або змішаними розширеннями.
6. Судинні зірочки (телеангіоектазії).
Варикоз на початкових стадіях може переплутати з втомою
Варикоз підступний тим, що на початку протікає непомітно. Важкість у ногах та стомлюваність більшість людей сприймають за звичайну втому.
Варикоз небезпечний своїми ускладненнями, які виникають у 95% випадках. Це – поява різних дерматитів і алергічних реакцій, трофічні виразки, які дуже погано гояться, а в окремих випадках навіть викликають рясну кровотечу з вен. Проте найсерйознішим наслідком варикозу є тромбофлебіт або утворення тромбів.
При виникненні такого ускладнення може статися тромбоемболія легеневої артерії, яка може призвести до смерті. Тому варикоз – це серйозний фактор ризику при будь-якому оперативному втручанні.
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