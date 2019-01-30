09:11
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Як виявити варикоз: симптоми судинного захворювання

      882 Читать новость на русском
      Симптоми варикозу
      Симптоми варикозу / adayroi.com

      Варикозне розширення вен – це поширене захворювання, при якому нерівномірно розширюються вени, змінюється їх довжина, форма. На цю недугу страждає більша частина населення планети.

      Керівник напрямку флебології і судинної хірургії МС "Добробут" Володимир Герасимов у ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 назвав основні симптоми варикозу.

      Читайте також: Варикоз: симптоми, профілактика і лікування

      Він зазначає, що у групі ризику є ті, хто має спадкову схильність до розвитку до слабкості венозної стінки – вроджене недорозвинення одного з видів сполучної тканини (колагену). При наявності хвороби стінки судин, по яких кров біжить до серця деформуються, і починають гірше виконувати свою роботу.

       
      Варикозне розширення вен – симптоми
      1. Біль.
      – гарячий пульсуючий біль;
      – нічні судоми і свербіж у м’язах;
      – болі при ходьбі;
      2. Набряки в ногах.
      3. Почуття розпирання і важкості в ногах.
      4. Зміни шкіри.
      5. Покручені, подовжені варикозні вени, що виступають над поверхнею шкіри гомілок і стоп, з мішкоподібними, циліндричними або змішаними розширеннями.
      6. Судинні зірочки (телеангіоектазії).

      Варикоз на початкових стадіях може переплутати з втомою
      Варикоз на початкових стадіях може переплутати з втомою

      Варикоз підступний тим, що на початку протікає непомітно. Важкість у ногах та стомлюваність більшість людей сприймають за звичайну втому.

       
      Судинний хірург Володимир Герасимов
      “Згодом виникають судинні зірочки і дрібні розширені судини на шкірі. І тільки потім з'являються головні ознаки варикозу - роздуті і розширені вени. Але навіть в такому випадку багато хто думає, що це хоч і негарно, але нічого страшного немає. І дуже сильно помиляються”.

      Варикоз небезпечний своїми ускладненнями, які виникають у 95% випадках. Це – поява різних дерматитів і алергічних реакцій, трофічні виразки, які дуже погано гояться, а в окремих випадках навіть викликають рясну кровотечу з вен. Проте найсерйознішим наслідком варикозу є тромбофлебіт або утворення тромбів.

      При виникненні такого ускладнення може статися тромбоемболія легеневої артерії, яка може призвести до смерті. Тому варикоз – це серйозний фактор ризику при будь-якому оперативному втручанні.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сьогодні , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 1294
      Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      сьогодні , 08:05 Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      1930
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 2055
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 січня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 5268
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      29 січня , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      1187
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Небезпечна сибірка в Україні: симптоми, лікування та профілактика
       2 жовтня 2018 , 18:19
      Як організм людини реагує на стрес: основні реакції
       21 травня 2018 , 10:33
      Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
       19 березня 2018 , 10:48
      Неочікувано: скорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити
       2 січня , 19:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук