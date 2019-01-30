Як виявити варикоз: симптоми судинного захворювання

Варикозне розширення вен – це поширене захворювання, при якому нерівномірно розширюються вени, змінюється їх довжина, форма. На цю недугу страждає більша частина населення планети.

Керівник напрямку флебології і судинної хірургії МС "Добробут" Володимир Герасимов у ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 назвав основні симптоми варикозу.

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Він зазначає, що у групі ризику є ті, хто має спадкову схильність до розвитку до слабкості венозної стінки – вроджене недорозвинення одного з видів сполучної тканини (колагену). При наявності хвороби стінки судин, по яких кров біжить до серця деформуються, і починають гірше виконувати свою роботу.

Варикозне розширення вен – симптоми 1. Біль.

– гарячий пульсуючий біль;

– нічні судоми і свербіж у м’язах;

– болі при ходьбі;

2. Набряки в ногах.

3. Почуття розпирання і важкості в ногах.

4. Зміни шкіри.

5. Покручені, подовжені варикозні вени, що виступають над поверхнею шкіри гомілок і стоп, з мішкоподібними, циліндричними або змішаними розширеннями.

6. Судинні зірочки (телеангіоектазії).



Варикоз на початкових стадіях може переплутати з втомою

Варикоз підступний тим, що на початку протікає непомітно. Важкість у ногах та стомлюваність більшість людей сприймають за звичайну втому.

Судинний хірург Володимир Герасимов “Згодом виникають судинні зірочки і дрібні розширені судини на шкірі. І тільки потім з'являються головні ознаки варикозу - роздуті і розширені вени. Але навіть в такому випадку багато хто думає, що це хоч і негарно, але нічого страшного немає. І дуже сильно помиляються”.

Варикоз небезпечний своїми ускладненнями, які виникають у 95% випадках. Це – поява різних дерматитів і алергічних реакцій, трофічні виразки, які дуже погано гояться, а в окремих випадках навіть викликають рясну кровотечу з вен. Проте найсерйознішим наслідком варикозу є тромбофлебіт або утворення тромбів.

При виникненні такого ускладнення може статися тромбоемболія легеневої артерії, яка може призвести до смерті. Тому варикоз – це серйозний фактор ризику при будь-якому оперативному втручанні.

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