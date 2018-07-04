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Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти

Як виявити запалення легенів у дитини: основні симптоми

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Основні симтоми пневмонії
Основні симтоми пневмонії / obatnanoteknologi.com

Пневмонія або запалення легенів у дитини розвивається надзвичайно стрімко, тому не завжди лікар може помітити ранні симптоми цієї хвороби.

Тому мамам необхідно особливо ретельно стежити за станом здоров’ям малюка, пише ТСН.

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Основним симптомом запалення легенів є кашель. Щоб знати точно, що це пневмонія, у дитини повинні бути такі ознаки:

– у малюка зник апетит, він став млявим;

– часте дихання, виникає задишка;

– дитина дихає з напругою, оскільки у процесі бере участь додаткова мускулатура;

– поява синяви навколо губ, бліда шкіра;

– висока температура, яка стабільно тримається;

– яскраво червона щічка, яка, можливо, свідчить про запалення відповідної легені;

– ознаки ГРВІ як симптом вірусної пневмонії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя Лікування Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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