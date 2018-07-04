Як виявити запалення легенів у дитини: основні симптоми

Пневмонія або запалення легенів у дитини розвивається надзвичайно стрімко, тому не завжди лікар може помітити ранні симптоми цієї хвороби.

Тому мамам необхідно особливо ретельно стежити за станом здоров’ям малюка, пише ТСН.

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Основним симптомом запалення легенів є кашель. Щоб знати точно, що це пневмонія, у дитини повинні бути такі ознаки:

– у малюка зник апетит, він став млявим;

– часте дихання, виникає задишка;

– дитина дихає з напругою, оскільки у процесі бере участь додаткова мускулатура;

– поява синяви навколо губ, бліда шкіра;

– висока температура, яка стабільно тримається;

– яскраво червона щічка, яка, можливо, свідчить про запалення відповідної легені;

– ознаки ГРВІ як симптом вірусної пневмонії.