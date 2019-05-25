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      Як військові на передовій допомагали журналісту 24 каналу витягнути машину з багнюки

      186 Читать новость на русском

      День на Сході не минув без обстрілів. Міномети ворога все частіше накривають позиції армійців. Бойовики гатили по селищу Опитне, що під Донецьком.

      А сусідні Піски обстріляли з гранатометів та стрілецьої зброї, а у Красногорівці вночі точився бій.

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      На перешкоді по дорозі в Красногорівку, яка всього за кілька кілометрів від Донецька, позашляховик журналістів 24 каналу застрягнув у багнюці.

      війна на донбасі 24 канал

      війна на донбасі

      На допомогу прийшли українські оборонці й витягли машину журналістів з донбаського багна. Один з бійців розповів, що за останні дні така ситуація вже не вперше.

      війна на донбасі 24 новини
      Українські військові допомогли журналісту

      Ворог вчергове показує як ставиться до режимів тиші – вчора на ці позиції прилетіла ворожа протитанкова керована ракета. Ракета рознесла частину укріплень, а її осколки розлетілись позицією. Від вибуху, на щастя, ніхто не загинув, а все тому, що укриття наших армійців правильно облаштовані. Однак, декількох солдатів трохи зачепило.

      війна на донбасі
      Уламки на передовій

      Протитанкова ракета не єдине чим тут ворог атакує позиції наших військових. найчастіше окопи криють з мінометів.

      Зазвичай, коли вони завозили снайперів, ми пробували застосовувати БМП, то вони мінометами намагалися знищити їх, але то все було безкорисно,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Степан.

      Однак такі атаки українських воїнів на цій поозиції не дивують, бо більшість із них на лінії фронту тривалий час. І мають бойовий досвід: боронили не лише околиці Красногорівки.

      війна на донбасі
      Український захисник Степан

      Степан встиг повоювати й під Горліковю. Каже, тут нині навіть спокійніше.

      "За рахунок того, що велика дистанція, тут немає такої інтенсивності боїв, яка була перед Горлівкою. Там дуже маленькі дистанції. Там було реально гаряче і можна сказати, що це з часів 2014-2015 років була досить гаряча точка", – розповів зазначив військовослужбовець ЗСУ Степан.

      За добу, попри режим тиші, ворог 2 десятки разів обстрілював позиції української армії. Під вогнем російських найманців опиянються все частіше не лише окопи наших бійців, а й густонаселені містечка, які є на лінії фронту.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Авто Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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