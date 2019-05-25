Як військові на передовій допомагали журналісту 24 каналу витягнути машину з багнюки

День на Сході не минув без обстрілів. Міномети ворога все частіше накривають позиції армійців. Бойовики гатили по селищу Опитне, що під Донецьком.

А сусідні Піски обстріляли з гранатометів та стрілецьої зброї, а у Красногорівці вночі точився бій.

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На перешкоді по дорозі в Красногорівку, яка всього за кілька кілометрів від Донецька, позашляховик журналістів 24 каналу застрягнув у багнюці.

На допомогу прийшли українські оборонці й витягли машину журналістів з донбаського багна. Один з бійців розповів, що за останні дні така ситуація вже не вперше.



Українські військові допомогли журналісту

Ворог вчергове показує як ставиться до режимів тиші – вчора на ці позиції прилетіла ворожа протитанкова керована ракета. Ракета рознесла частину укріплень, а її осколки розлетілись позицією. Від вибуху, на щастя, ніхто не загинув, а все тому, що укриття наших армійців правильно облаштовані. Однак, декількох солдатів трохи зачепило.



Уламки на передовій

Протитанкова ракета не єдине чим тут ворог атакує позиції наших військових. найчастіше окопи криють з мінометів.

Зазвичай, коли вони завозили снайперів, ми пробували застосовувати БМП, то вони мінометами намагалися знищити їх, але то все було безкорисно,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Степан.

Однак такі атаки українських воїнів на цій поозиції не дивують, бо більшість із них на лінії фронту тривалий час. І мають бойовий досвід: боронили не лише околиці Красногорівки.



Український захисник Степан

Степан встиг повоювати й під Горліковю. Каже, тут нині навіть спокійніше.

"За рахунок того, що велика дистанція, тут немає такої інтенсивності боїв, яка була перед Горлівкою. Там дуже маленькі дистанції. Там було реально гаряче і можна сказати, що це з часів 2014-2015 років була досить гаряча точка", – розповів зазначив військовослужбовець ЗСУ Степан.

За добу, попри режим тиші, ворог 2 десятки разів обстрілював позиції української армії. Під вогнем російських найманців опиянються все частіше не лише окопи наших бійців, а й густонаселені містечка, які є на лінії фронту.