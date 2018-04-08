Як військові на передовій святкують Великдень

Підконтрольні Кремлю бойовики 12 разів за неповний день відкривали вогонь. Та попри напружену ситуацію, українські бійці сьогодні приєдналися до святкування Великодня.

Без вишуканих страв, але все ж меню у вояків святкове. Навіть буде шашлик. Готують із того, що є. Аби встигнути до чергування і сутінків. Судячи з об'ємів продуктів – голодних на позиції не буде. Аби лише ворог трапезу не перервав.

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Цієї ночі ворог відмовчувався. А от позавчора накривали вогнем щільно одразу з кількох точок. Бойовики понад 2 години стріляли з-за кладовища за пагорбом. Останні два тижні туди, на 400 метрів вглиб сірої зони, вихідними ходять люди впорядковувати могили.

Якраз у переддень прибирання бойовики і вчинили провокацію. Аби обійтися без руйнувань на цвинтарі, військові вдарили бойовикам у фланг, коли ті вже допекли.

Вони не соромились працювати трасуючими кулями. Це більше провокує. Ми визначили позицію противника і відпрацювали туди гранатометом. Позиція була подавлена,

– розповів військовослужбовець батальйону Донбас-Україна ЗСУ "Чорний"

Сьогодні на цій ділянці фронту – абсолютна тиша. Тому поки приймають гостей і дарунки, а вже надвечір чекають на активність з того боку.