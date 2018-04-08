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ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як військові на передовій святкують Великдень

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Підконтрольні Кремлю бойовики 12 разів за неповний день відкривали вогонь. Та попри напружену ситуацію, українські бійці сьогодні приєдналися до святкування Великодня.

Без вишуканих страв, але все ж меню у вояків святкове. Навіть буде шашлик. Готують із того, що є. Аби встигнути до чергування і сутінків. Судячи з об'ємів продуктів – голодних на позиції не буде. Аби лише ворог трапезу не перервав.

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Цієї ночі ворог відмовчувався. А от позавчора накривали вогнем щільно одразу з кількох точок. Бойовики понад 2 години стріляли з-за кладовища за пагорбом. Останні два тижні туди, на 400 метрів вглиб сірої зони, вихідними ходять люди впорядковувати могили.

Якраз у переддень прибирання бойовики і вчинили провокацію. Аби обійтися без руйнувань на цвинтарі, військові вдарили бойовикам у фланг, коли ті вже допекли.

Вони не соромились працювати трасуючими кулями. Це більше провокує. Ми визначили позицію противника і відпрацювали туди гранатометом. Позиція була подавлена,
– розповів військовослужбовець батальйону Донбас-Україна ЗСУ "Чорний"

Сьогодні на цій ділянці фронту – абсолютна тиша. Тому поки приймають гостей і дарунки, а вже надвечір чекають на активність з того боку.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Великдень Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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