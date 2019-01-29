Як визначити правильний розмір порцій їжі та напоїв

Британські дієтологи British Nutrition Foundation вважають, що причиною переїдання є те, що люди готують більші порції, ніж вони потребують.

Для цього вони рекомендують використовувати ложку та долоню. Дієтологи зазначають, що таким чином люди зможуть стежити за своїм харчуванням, вирішивши проблему з переїданням, пише DailyMail.

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Основою для підручника під назвою "Eatwell Guide" стала середня добова норма калорій, які необхідні для дорослої людини. Для жінок цей показник сягає 2 тисяч калорій, для чоловіків – 2,5 тисячі.

Щодо круп, то їх вага не повинна перевищувати 75 грамів. Саме стільки повинно поміститися у двох долонях. Така ж ситуація з макаронами. Приготовані страви не мають перевищувати 180 грамів.



Рекомендована доза круп – менше ніж 75 грамів

Дієтологи радять дотримуватися такого розміру порції картоплі який приблизно дорівнює об’єму кулаку людини. Якщо говорити про рибу, м'ясо чи курку, то вони розмір становитиме приблизно половину долоні або ж 120 грамів.

Щодо сиру, то його товщина не повинна перевищувати товщини двох великих пальців, складених разом.

Щоб виміряти потрібний обсяг спагеті, потрібно використати великий і вказівний палець (жест "ОК"). Розмір має приблизно дорівнювати монеті 1 фунт стерлінгів або ж 23-24 мм в діаметрі.



Рекомендовані порції їжі

Дієтологи радять пити не більше 150 мл фруктового соку (маленький стакан). А от молока або ж його альтернативі – 200 мл або ж великий стакан.

Рекомендовані порції їжі та напоїв

1. Фрукти та овочі 5+ порцій на день

свіжі фрукти – 80 грамів або одна жменька

овочі – 80 грамів або три та більше ложок

фруктовий сік – 150 грамів або маленький стакан

2. Крохмальні вуглеводи – 3-4 порції на день

сухий рис або паста – 65-75 грамів або дві жменьки

приготована паста або рис – 180 грамів або дві жменьки руки. які складені одна до одної

пластівці для сніданку – 40 грамів або три жменьки

вівсяна каша у неприготованому вигляді – 40 грамів або 1.5 жменьки

печена картопля – 220 грамів або обсяг кулаку



Печена картопля – 220 грамів

3. Протеїни (білкові продукти) – 2-3 порції на день

куряча грудка на грилі – 120 грамів або половина долоні

філе риби – 100–140 грамів або половина долоні

приготований стейк – 130 грамів або половина долоні

приготовані боби, нут або сочевиця – 120 грамів або 6 столових ложок

консервований у воді тунець – 120 грамів або одна банка

хумус – 55 грамів або 2 столові ложки

горіхи та насіння – 20 грамів або долоня



Порція хумусу – 2 столові ложки

4. Молочні продукти та альтернативи – 2-3 порції на день

йогурт з низьким вмістом жиру – 120 грамів або 4 столові ложки

сир чедер – 30 грамів або ширина двох великих пальців, складених разом

молоко або його альтернатива – 200 мл або середня склянка

5. Масла та спреди

ненасичені масла і спреди – 3-5 грамів або чайна ложка.



Рекомендовані порції їжі та напоїв

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