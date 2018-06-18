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Як визначити стенокардію: основні симптоми

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Стенокардія: основні симтоми
Стенокардія: основні симтоми / in-gr.pro

Стенокардія виникає тоді, коли недостатня кількість крові надходить до серця по артеріях.

Таке захворювання пов’язане з утворенням холестеринових бляшок на артеріях серця, пише "Живи Активно".

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Якщо у людини виникає стенокардія, то вона відчуває стискання або пекучий біль в області грудної клітини. Зазвичай неприємні відчуття з’являються після фізичних навантажень або емоційного збудження. Біль можна схарактеризувати як дискомфорт за грудною клітиною.

Біль у грудній клітині може з’являтися через надмірне приймання їжі та через сильний холод.

Неприємні відчуття можуть віддавати у шию, ліву руку або обидві руки, спину. Також біль може бути лише в одному місці.

Існують інші ознаки стенокардії – підвищений артеріальний тиск, жирові відкладення на повіках, збільшений рівень холестерину в крові.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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