Як визначити стенокардію: основні симптоми

Стенокардія виникає тоді, коли недостатня кількість крові надходить до серця по артеріях.

Таке захворювання пов’язане з утворенням холестеринових бляшок на артеріях серця, пише "Живи Активно".

Читайте також: Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення

Якщо у людини виникає стенокардія, то вона відчуває стискання або пекучий біль в області грудної клітини. Зазвичай неприємні відчуття з’являються після фізичних навантажень або емоційного збудження. Біль можна схарактеризувати як дискомфорт за грудною клітиною.

Біль у грудній клітині може з’являтися через надмірне приймання їжі та через сильний холод.

Неприємні відчуття можуть віддавати у шию, ліву руку або обидві руки, спину. Також біль може бути лише в одному місці.

Існують інші ознаки стенокардії – підвищений артеріальний тиск, жирові відкладення на повіках, збільшений рівень холестерину в крові.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.