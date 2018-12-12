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      Як вода впливає на зір людини

      1543 Читать новость на русском
      Як вода в організмі впливає на зір
      Як вода в організмі впливає на зір / medicalnewstoday.com

      Усім відомо, що людина складається з води на 75-80%. Дефіцит цієї рідини може вплинути не лише на внутрішні органи, а й на зір.

      Існують два шляхи впливу води на зір людини, пише Opticclub.

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      1. Зсередини

      Вода підтримує баланс рідини в усьому організмі, не стають виключенням і очі. При дефіциті рідини орган зору пересихає. Як наслідок – у людини виникають неприємні відчуття піску в очах, болю.

      При дефіциті води очі пересихають
      При дефіциті води очі пересихають

      Недостатня кількість води може спровокувати розвиток очних інфекцій. Адже саме слізна рідина є одним з важливих рівнів імунної системи, які не пускають в організм збудники різних захворювань.

      2. Ззовні

      У відкритих водоймах можуть міститися бактерії, тому людям, які носять контактні лінзи, не варто там купатися через ризик підчепити бактерії та мікроби.

      Від температури води залежить реакція судин на, до прикладу, умивання. Гаряча рідина сприяє їх розширенню, а холодна - звуженню. Людям з хворими судинами потрібно правильно підбирати температурний режим для водних процедур.

      Щоб вберегтися від бактерій, які можуть міститися у воді, необхідно вживати фільтровану воду або кип’ячену.

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Здоров’я очей
      Джерело: Здоров'я 24
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