Як Володимир Кличко навчає своїх студентів в університеті Швейцарії: фото
Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон в суперважкій вазі Володимир Кличко перебуває зараз в університеті St. Gallen, Швейцарія, де на практиці демонструє свій метод Управління Викликами "FACE the Challenge", про який він так багато розповідає.
Володимир Кличко в університеті St. Gallen вчить своїх студентів дисципліни, терпінню і силі волі – всім тим якостям, які необхідні для вирішення нових викликів, пише klitschko-brothers.com.
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"Тренінг від Кличка коштує більше, ніж весь той біль в ногах, навіть після 35 хвилин в такому положенні", – зазначила одна зі студенток.
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Джерело: 24 Канал
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