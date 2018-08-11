Як Володимир Кличко навчає своїх студентів в університеті Швейцарії: фото

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон в суперважкій вазі Володимир Кличко перебуває зараз в університеті St. Gallen, Швейцарія, де на практиці демонструє свій метод Управління Викликами "FACE the Challenge", про який він так багато розповідає.

Володимир Кличко в університеті St. Gallen вчить своїх студентів дисципліни, терпінню і силі волі – всім тим якостям, які необхідні для вирішення нових викликів, пише klitschko-brothers.com.

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"Тренінг від Кличка коштує більше, ніж весь той біль в ногах, навіть після 35 хвилин в такому положенні", – зазначила одна зі студенток.

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