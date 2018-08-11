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"Як вона посміла бути Елен Дедженерес": Фреймут розповіла про подробиці нового шоу "Оля"

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Ольга Фреймут на зйомках шоу "Оля"
Ольга Фреймут на зйомках шоу "Оля" / Instagram

Шоу "Оля", яке стало першою у світі легальною адаптацією відомого американського формату "Шоу Еллен Дедженеріс", вийде на телеекрани 28 серпня. Телеведучою проекту стала скандальна Ольга Фреймут.

Керівник нового проекту "Оля" Олег Боднарчук і Ольга Фреймут розповіли подробиці шоу в інтерв'ю виданню "КП".

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Олег Боднарчук зазначив про те, що проект побудований на особистості ведучої, яка повинна бути неординарною і цікавою. 

За словами Олі Фреймут, програма буде будуватися на її власних якостях.

Багато вже питають: "Як вона посміла бути Елен Дедженерес? Це ж відома американка, на яку зараз молиться вся Америка!" Є думка, що Фреймут вважають божевільною, а Елен люблять. Ми не будемо пародіювати Елен, вона – неповторна. У мені теж є унікальні якості,
– наголосила Фреймут.

 

На зйомках з @olegbodnarchuk @oliashow

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

"У мене дуже радикальні бачення. Іноді дійсно на межі шизофренії, що потрібно фільтрувати. Однак Ван Гога також вважали "вар'ятом", а зараз від його картин божеволіють", – додала Оля.

Зауважимо, що в мережі ще задовго до того, як стало відомо про шоу, почали обговорювати "божевільні" вчинки Фреймут.

Я – божевільна. Вільна у Бога. Це дуже красиве слово. Я дійсно вільна робити все, що хочу. Хіба краще бути штампом, стандартом, частиною натовпу? Всі божевільні мають шанс залишитися в історії. Хочеться працювати на вічність, а не на зараз і тепер,
– прокоментувала Оля Фреймут.

Нагадаємо, що у квітні Ольга Фреймут опинилась у центрі гучних скандалів. За словами кількох українців, вона з'явилась на роботі тих, хто написав неприємні коментарі у її дописах. На розбірки Ольга Фреймут прийшла зі знімальною групою. Таку свою поведінку знаменитість пояснила, що це частина її нового шоу.

Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Скандал
Джерело: 24 Канал
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