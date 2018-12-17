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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Як вплине нова мінімальна зарплата на курс долара: пояснення фахівця

      1134 Читать новость на русском
      Нова "мінімалка" і курс валют
      Нова "мінімалка" і курс валют / 24 канал

      Зростання мінімальної заробітної плати на 12,1% збільшить грошову масу в обігу. Але курс долара в Україні не зросте вище за 30-32 гривні у 2019 році – завдяки сприятливій кон'юнктурі на світових товарних біржах та підтримці з боку Міжнародного валютного фонду. А це – позитивний сигнал для інвесторів, які знизять темпи виведення дивідендів і можуть навіть розширити інвестиційні програми.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт із інвестицій та прогнозування European Analytical Centre Вадим Бардась.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні на кінець 2018 року: прогнози експертів

      За його словами, в найближчий час в українській економіці спостерігатиметься стабільне зростання доларової пропозиції на міжбанківському валютному ринку – завдяки збільшенню грошових переказів та експорту товарів. За січень-жовтень Україна експортувала на 10% більш порівняно з попереднім періодом.

      Деякі ризики вносить завершення бюджетного періоду та вже традиційне зростання грошової маси в кінці року. Проте, ситуація на валютному ринку повністю контролюється Нацбанком. І будь-які ситуативні коливання будуть вчасно врівноважуватися за рахунок золотовалютних резервів,
      – зауважив експерт.

      На думку Бардася, офіційний рівень інфляції буде зберігатися в межах прогнозів НБУ – 5-7%. Однак реальне знецінення гривні може прискоритись до 10-15% річних. Причина – у збільшенні розмірів тіньової економіки, що може бути наслідком інтенсивного зростання фіскального тягаря та зниження ділової активності у 2019 році.

      Читайте також: Як може змінитися курс долара до 2021 року: позитивний і негативний прогнози

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Курси валют Мінімальна зарплата Інфляція
      Джерело: 24 канал
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