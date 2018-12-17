Як вплине нова мінімальна зарплата на курс долара: пояснення фахівця

Зростання мінімальної заробітної плати на 12,1% збільшить грошову масу в обігу. Але курс долара в Україні не зросте вище за 30-32 гривні у 2019 році – завдяки сприятливій кон'юнктурі на світових товарних біржах та підтримці з боку Міжнародного валютного фонду. А це – позитивний сигнал для інвесторів, які знизять темпи виведення дивідендів і можуть навіть розширити інвестиційні програми.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт із інвестицій та прогнозування European Analytical Centre Вадим Бардась.

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За його словами, в найближчий час в українській економіці спостерігатиметься стабільне зростання доларової пропозиції на міжбанківському валютному ринку – завдяки збільшенню грошових переказів та експорту товарів. За січень-жовтень Україна експортувала на 10% більш порівняно з попереднім періодом.

Деякі ризики вносить завершення бюджетного періоду та вже традиційне зростання грошової маси в кінці року. Проте, ситуація на валютному ринку повністю контролюється Нацбанком. І будь-які ситуативні коливання будуть вчасно врівноважуватися за рахунок золотовалютних резервів,

– зауважив експерт.

На думку Бардася, офіційний рівень інфляції буде зберігатися в межах прогнозів НБУ – 5-7%. Однак реальне знецінення гривні може прискоритись до 10-15% річних. Причина – у збільшенні розмірів тіньової економіки, що може бути наслідком інтенсивного зростання фіскального тягаря та зниження ділової активності у 2019 році.

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