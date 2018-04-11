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Як вплине падіння рубля на гривню: коментар експерта

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Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко
Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко / forbes.net.ua

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко заявив, що падіння рубля негативно вплине на українську економіку.

Про це він повідомив в ефірі 24 Каналу.

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Ніхто в світовій економіці не може відчувати себе безпечно, якщо відбувається економічне падіння в його сусіда. В Українському випадку – це Росія і не дивлячись на різке зниження товарообігу, все одно залишається великим партнером. Офіційно – 10% нашого експорту, але неофіційні дані в рази вищі, – зазначив Олег Устенко.

Він додав, що девальвація російського рубля може негативно позначитися на економічному зростанні України.

І 10% девальвація рубля неодмінно позначиться на макроекономічних показниках України. За рік це може показати зниження експортних надходжень у 1%, а це 500 мільйонів доларів. Це може вплинути на економічне зростання, які були закладенні у бюджет України на рівні 3%, до 2,5%,
– сказав директор Міжнародного фонду Блейзера.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Як заявив прем’єр Росії Медведєв, нові антиросійські санкції США нелегітимні, і Росія залишає за собою право на заходи у відповідь, в тому числі в частині чинних торгових угод.

Теги: Новини політики Санкції Новини України Новини Росії Курси валют
Джерело: 24 Канал
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