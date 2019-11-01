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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Як вплинуть на бюджет України "посадки" корупціонерів: пояснення експерта

      803 Читать новость на русском
      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / Facebook

      Верховна Рада дозволила зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у корупції. На черзі ще кілька подань від ГПУ. Чи вплине знищення корупційних схем на бюджет України?

      Як пояснив у коментарі 24 каналу економіст Сергій Фурса, перекривання таких оборудок матиме позитивний вплив для бюджету країни. Поки неможливо назвати точну суму, але це – мільярди гривень.

      Читайте також: Що буде далі зі справою Дубневича: версія експерта

      Також, за словами експерта, в Україні є чимало грошових схем, які кришують політики, депутати, і їх треба прикрити за таким же сценарієм. Наприклад, електронні "майданчики Яценка", через які оцінювачі та нотаріуси зобов'язані подавати звіти про оцінку нерухомості до Єдиної бази. Послуга платна, ціна коливається від 680 до 1800 гривень за одну операцію. Навіть ринок землі дозволяє заробляти мільярди гривень на тіньовому ринку, але це не можна назвати топовою схемою.

      Якби депутати не ухвалили закон про незаконне збагачення – це дуже негативно вплинуло б на фінансовий стан України, оскільки саме цей закон є однією із важливих умов співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому депутати, звісно, зробили правильний крок, який значно спрощує боротьбу з корупцією, – вважає Фурса.

      У чому підозрюють Ярослава Дубневича?Ярославу Дубневичу інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Зокрема, народного депутата підозрюють у зловживанні на посаді голови транспортного комітету Верховної Ради через вплив на посадовців "Укрзалізниці", в результаті чого держава зазнала збитків на суму 93 мільйони гривень.

      31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з Ярослава Дубневича Рада зняла недоторканність з Дубневича: у чому його підозрюють. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності і арештувати. Дубневич своєї вини не визнає, але заявив, що не переховуватиметься і готовий до арешту.

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      Автор: Уляна Верстюк
      Теги: Корупція Новини України Новини політики Ярослав Дубневич МВФ
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