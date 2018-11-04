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      Як вплинуть незаконні вибори в ОРДЛО на ситуацію на Донбасі: версія експерта

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      Загострення не буде, але все залежить від Росії
      Загострення не буде, але все залежить від Росії / Фото з відкритих джерел

      У зв'язку з "виборами" в ОРДЛО зриву мінських угод не буде. Також не буде загострення військових дій на Донбасі. В Росії зараз спостерігається інша гра з мінськими домовленостями.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Ніхто з учасників переговорів не є зацікавленим у виході з мінських угод. Україна через те, що до домовленостей прив'язано санкції. В Росії своя гра з угодами – вони хочуть домогтися включення ОРДЛО до складу України устатусі автономії. Тому в Кремлі чекають на президентські та парламентські вибори в Україні, щоб потім спробувати використати ситуацію з мінськими угодами у своїх інтересах,
      – наголосив Володимир Фесенко.

      Водночас експерт відзначив, що ризик загострення військових дій на Донбасі залежить від Росії. На його думку, якби зараз на посаду так званих керівників окупаційних адміністрацій претендували агресивні силовики, як убитий Захарченко, то ймовірність ескалації була б, щоб підняти їхній авторитет. Але Пушилін – не польовий командир. Пасічник у "ЛНР" діє обережно. Все залежить від тактики, яку визначатимуть у Росії. У Кремлі можуть порахувати, що загострення – підігрування політикам, які на виборах використовуватимуть патріотичну тему. Але треба постійно бути в стані готовності.

      Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля.

      Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Псевдовибори заплановано на 11 листопада.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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