Як вплинув "весільний візит" Путіна на відносини між Австрією і Україною
Участь президента Росії Володимира Путіна у весіллі голови австрійської дипломатії Карін Кнайссль зашкодила репутації Австрії в Україні.
Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив агентству APA, пише Salzburger Nachrichten.
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Мої переговори в Україні показують, що це весілля дуже зашкодило репутації Австрії в Україні
– сказав Щерба.
Олександр Щерба не підтвердив, що візит до Києва канцлера Австрії Себастьяна Курца, запланований на 4 веренся, пов’язаний із тим, що запрошення Путіна на весілля розізлило Україну.
"Потрібно запитати про це сторону, яка ініціювала візит", – заявив посол.
Водночас він висловив сподівання на "майбутнє у спільному європейському просторі" та назвав обидві держави "друзями та партнерами", що поєднані спільним минулим та теперішнім.
Нагадаємо, 18 серпня 53-річна глава МЗС Австрії Карін Кнайсль відсвяткувала весілля, на яке запросила президента Росії Володимира Путіна.