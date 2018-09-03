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Як вплинув "весільний візит" Путіна на відносини між Австрією і Україною

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"Весільний візит" Путіна зашкодив репутації Австрії в Україні
"Весільний візит" Путіна зашкодив репутації Австрії в Україні / Фото з відкритих джерел

Участь президента Росії Володимира Путіна у весіллі голови австрійської дипломатії Карін Кнайссль зашкодила репутації Австрії в Україні.

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив агентству APA, пише Salzburger Nachrichten.

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Мої переговори в Україні показують, що це весілля дуже зашкодило репутації Австрії в Україні
 – сказав Щерба.

Олександр Щерба не підтвердив, що візит до Києва канцлера Австрії Себастьяна Курца, запланований на 4 веренся, пов’язаний із тим, що запрошення Путіна на весілля розізлило Україну.

"Потрібно запитати про це сторону, яка ініціювала візит", – заявив посол.

Водночас він висловив сподівання на "майбутнє у спільному європейському просторі" та назвав обидві держави "друзями та партнерами", що поєднані спільним минулим та теперішнім.

Нагадаємо, 18 серпня 53-річна глава МЗС Австрії Карін Кнайсль відсвяткувала весілля, на яке запросила президента Росії Володимира Путіна.

Теги: Володимир Путін Австрія
Джерело: 24 Канал
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