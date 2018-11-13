Часто, здебільшого молоді люди вирішують переїхати в іншу країну та спробувати щось нове. Тож як міграція впливає за психічне здоров'я?

Про це пише психолог та психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

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Усю міграцію можна поділити на три етапи.

1. Перший етап міграції – попередня міграція або преміграція

Психолог зазначає фактори, що впливають на психічний стан:

• Вік (чим молодша людина, тим легше адаптуватися);

• Фінансове становище і соціально-економічний статус (тимчасове погіршення рівня життя);

• Близькість культури країни еміграції;

• Знання мови;

• Мотивація на переїзд (втеча від батьків, зміна культурного фону, проблеми в житті, пошук кращого місця проживання, робоча еміграція, тощо).

2. Другий етап – міграція

На цьому етапі більшість біженців піддаються значному ризику розвитку психічних розладів у порівнянні з корінним населенням. У них підвищується ризик розвитку депресії, виникають соматичні скарги і у 10 разів збільшується показники посттравматичного стресового розладу.



Другий етап – міграція

Додаткові фактори ризику – культурний шок і культурна втрата, оскільки люди відчувають втрату мови соціальних структур і підтримки.

3. Третій етап – асиміляція

Зміна культур може спричинити проблеми в асиміляції або акультурації зі збереженням культурної самобутності

Асиміляція визначається як "процес, за допомогою якого культурні відмінності зникають, оскільки громади іммігрантів пристосовуються до системи культури і цінностей іншої країни".



Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну

На цьому етапі повинні враховувати ризики для психічного здоров’я всі три етапи.

При наявності психічних розкладів необхідно звернутися до місцевих лікарів, а от психотерапію потрібно проводити рідною мовою.

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