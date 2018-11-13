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      Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну

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      Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну
      Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну / Фото з вільних джерел

      Часто, здебільшого молоді люди вирішують переїхати в іншу країну та спробувати щось нове. Тож як міграція впливає за психічне здоров'я?

      Про це пише психолог та психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

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      Усю міграцію можна поділити на три етапи.

      1. Перший етап міграції – попередня міграція або преміграція

      Психолог зазначає фактори, що впливають на психічний стан:
      • Вік (чим молодша людина, тим легше адаптуватися);
      • Фінансове становище і соціально-економічний статус (тимчасове погіршення рівня життя);
      • Близькість культури країни еміграції;
      • Знання мови;
      • Мотивація на переїзд (втеча від батьків, зміна культурного фону, проблеми в житті, пошук кращого місця проживання, робоча еміграція, тощо).

      2. Другий етап – міграція

      На цьому етапі більшість біженців піддаються значному ризику розвитку психічних розладів у порівнянні з корінним населенням. У них підвищується ризик розвитку депресії, виникають соматичні скарги і у 10 разів збільшується показники посттравматичного стресового розладу.

      Другий етап – міграція
      Другий етап – міграція

      Додаткові фактори ризику – культурний шок і культурна втрата, оскільки люди відчувають втрату мови соціальних структур і підтримки.

      3. Третій етап – асиміляція

      Зміна культур може спричинити проблеми в асиміляції або акультурації зі збереженням культурної самобутності

      Асиміляція визначається як "процес, за допомогою якого культурні відмінності зникають, оскільки громади іммігрантів пристосовуються до системи культури і цінностей іншої країни".

      Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну
      Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну

      На цьому етапі повинні враховувати ризики для психічного здоров’я всі три етапи.

      При наявності психічних розкладів необхідно звернутися до місцевих лікарів, а от психотерапію потрібно проводити рідною мовою.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня поговорим о влиянии переезда в другую страну на психическое здоровье. Миграцию можно в целом разделить на 3 этапа: • Первый, предварительная миграция или пре-миграция, включает в себя принятие решения и подготовку к переезду. Факторы, влияющие на психическое состояние на данном этапе: - Возраст (чем моложе человек, тем легче адаптироваться) -Финансовое положение и социально-экономический статус (временное ухудшение уровня жизни) - Близость культуры страны эмиграции - Знание языка - Мотивация на переезд ( бегство от родителей, смена культурного фона, проблемы в жизни, поиск лучшего места жительства, рабочая эмиграция, религиозная и тд.) • Второй этап, сама миграция - это физическое перемещение человека или семьи. Сама миграция может быть сложной, с временными плохими условиями жизни. Кстати, беженцы подвергаются значительному риску развития психических расстройств по сравнению с коренным населением, и повышением темпа возникновения депрессии, соматических жалоб и до 10 раз более высокими показателями посттравматического стрессового расстройства. Культурный шок и культурная утрата могут быть дополнительными факторами риска во время миграции, поскольку люди испытывают потерю языка, социальных структур и поддержки. «Симптомы утраты» должны оцениваться в культурном контексте, потому что культурно соответствующее переживание горя (голоса предков и видение призраков) могут быть неверно истолкованы при использовании западных диагностических критериев. • Третий этап, после миграции, включает ассимиляцию мигрантов в обществе. Значительное изменение культуры, которое часто приносит иммиграция, может создавать проблемы в ассимиляции или аккультурации с сохранением культурной самобытности. Ассимиляция определяется как «процесс, посредством которого культурные различия исчезают, поскольку общины иммигрантов приспосабливаются к системе культуры и ценностей принимающей страны». Оценка риска психического расстройств у мигрирующего населения должна учитывать все три этапа. К кому обратиться? - при наличии серьезных психических расстройств и за медикаментозной помощью - к местным врачам. - психотерапия же лучше на родном языке.

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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