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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як впоратися з кошмарами: метод від науковців

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Що робити з кошмарами
Що робити з кошмарами / Фото з відкритих джерел

Позбутися кошмарів може допомогти навмисне уявлення страшних сюжетів – так званий метод репетиції уявних образів.

Такий висновок зробили вчені з Американської академії медицини, повідомляє Knife.

Науковці зазначають, що уявляти собі сюжет кошмару потрібно в розслабленому і спокійному стані. Зміст сну необхідно змінювати доти, поки в сюжеті не залишиться нічого незрозумілого і тривожного.

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Такий метод розбиває асоціацію "сон-загроза", а відповідно допомагає уникнути тривоги і почуття безпорадності.

Також вчені рекомендують більше перебувати на світлі, відпочивати і розслабляти м'язи.

При цьому президент Асоціації, доктор Дуглас Кірш зазначає, що ефективний метод позбавлення від кошмарів найкраще підбирати з фахівцем.

Від регулярних кошмарів страждають близько 4% дорослих людей. Якщо не вжити жодних заходів, то страшні сни можуть спровокувати серйозні розлади психіки.

Більше новин про лікування різноманітних захворювань, медицину в Україні, здоровий спосіб життя та харчування, вагітність та пологи, відкриття у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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